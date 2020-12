Si, mi ricordo. Mi ricordo quando ero bambino e il calcio era quello che oggi è l’I-phone, il social, WhatsApp, la ricerca su internet. Era tutto. Si giocava, si segnava e si…sognava. Si, mi ricordo. Mi ricordo che, quando guardavi la Nazionale, gridavi: “Forza Italia”, senza paura di essere accusato di appartenere a un partito politico. Mi ricordo che non c’erano gli Avangers, le tute e le divise Supertec traspiranti, frutto di studi nella galleria del vento, ma c’era una maglia di lana, semplice, blu, col tricolore sul colletto, i pantaloncini troppo su e i calzettoni troppo giù, che erano però il simbolo dei guerrieri sul campo. Li vedevi come eroi, eletti, speciali anche senza effetti annessi. Mi ricordo, certo che mi ricordo. Ricordo che, quando si segnava, i giocatori urlavano “Gooool” e alzavano le braccia. Nulla di più. Niente esultanze…studiate a tavolino, balli e balletti, gesti che poi devi spiegare perché nessuno li capisce. E a volte ti penti anche di essertelo chiesto tanto sono stupide. Mi ricordo il caldo di quel giorno, il cuore che batteva troppo veloce per un bambino di 10 anni. Mi ricordo che, sul 3 a 2, quando mancavano dieci minuti, non reggevo la tensione e scappai fuori. Era deserto, non una voce, un silenzio irreale. Mi ricordo che camminavo contando i secondi a mente. Secondi che non passavano mai. Ricordo che, all’improvviso, un urlo disumano squarciò l’aria:” Goooooooooool”. Era fatta, 4 a 2. Ricordo che tornai di corsa per godermi il trionfo e invece trovai panico e ansia.

Avevano annullato il gol ad Antognoni. Mi ricordo la sensazione di dolore autentico. Ma il dramma si sarebbe consumato da li a poco: manca un secondo alla fine, il Brasile schiuma rabbia, il fumo dalle orecchie di Junior, Zico, Falcao, Eder. La mettono in mezzo, un colpo di testa, la vista che si annebbia, le lacrime pronte a straripare, il cuore che si ferma: è gol. Mi ricordo che un uomo con la maglia grigia si alza, in mezzo a tante maglie gialle che esultavano, e fa “No No” col dito. stringe il pallone in una mano. Ricordo che non c’era il Var, il microchip nel pallone, l’orologio tech dell’arbitro che ti segnala gol non gol. Ricordo che c’era l’uomo con la maglia grigia e l’uomo con la divisa nera che si guardavano negli occhi e nulla più. Vinciamo Noi. Mi ricordo che lo stadio del Barcellona era il ” Sarrià” e non il Bernabeu. Mi ricordo che il “Tango” era il pallone più bello del mondo e sognavi di calciarlo. Si, mi ricordo. Mi ricordo un calcio che non c’è più e che mi manca molto. Mi ricordo del Mundial. Del telecronista che era un’istituzione quasi quanto i giocatori. Campioni del Mondo, Campioni del Mondo, Campioni del Mondo. E mi ricordo di Te. Tu c’eri. Si, mi ricordo….