(Giovanni Coscia) – Definirlo sconcio, immorale, o magari indecente è forse poca cosa! Un governo, (sifa per dire) quello attuale, , che ci fa rimpiangere – nientemeno – i “signori” della Prima Repubblica e le zuppe di casa Letta: la commedia o comica, andata in scena nei giorni scorsi, dopo lo show renziano a reti unificate, nel quale il Bullo fiorentino annunciava il ritiro delle “sue” ministre dal Governo, è stata una delle peggiori mai messe in scena dalla politica italiana, dal ’48 ad oggi che, con questa ultima performance, ha mostrato a tutto il mondo a quale livello infimo sia arrivata. È vero, basterebbe ascoltare il Presidente del Consiglio, con i suoi discorsi inutili e pieni di banalità; di omissioni e di limpide bugie, per comprendere che siamo ben oltre che alla frutta, ma il mercato per la compravendita di qualche voto, da parte di personaggi che sono stati eletti proprio per combattere questo tipo di politica (e ci vuole davvero coraggio a definirla politica…) è stato da peggiore voltastomaco. Così come fanno rabbrividire alcuni cambi di campo, da parte di personaggi – pensiamo a Renata Polverini e alla senatrice Rossi – che hanno ricoperto, senza meriti, ma per mere congiunture favorevoli e per generose concessioni, ruoli di primissimo piano (una presidente della Regione Lazio, la Polverini, l’altra tesoriera di Forza Italia), per poi voltare le spalle a chi le aveva “create”, sostenute e accolte nel suo partito, ma anche a tutti gli italiani, che ora – anche grazie al loro voto favorevole – potrebbero dover subire (e probabilmente, con la complicità del Capo dello Stato, lo subiranno) l’avvocato Conte alla guida del Governo fino al 2023.

Sì, perché un esecutivo che non ha la maggioranza assoluta in un ramo del Parlamento (e, al Senato, Conte non ha i 161 voti necessari) dovrebbe andare a casa. Ma l’Europa delle banche e della finanza, insieme a tutti i potentati mondiali, vogliono l’esecutore “Giuseppi” a Palazzo Chigi e, dunque, Mattarella, che di quei potentati ne è la più alta espressione, lo terrà incollato alla poltrona di premier, con quintali di Attack, a dispetto della volontà non solo del popolo, ma, a questo punto, dello stesso Parlamento. Ormai, inutile negarlo, siamo in un regime vero e proprio, “giustificato”, si fa per dire, dalla pandemia: in realtà, alle banche e alla finanza, diciamoci la verità, serve Conte al Governo con tutti i suoi apocrifi politici pseudo, affinché decidano loro come spendere i miliardi del Recovery Fund, che l’Europa ci elargisce a “generosi” tassi di interesse. Quindi, noi paghiamo e loro stabiliscono dove dobbiamo investire, così, poi, saranno loro a guadagnare. È una vergogna assoluta, l’ennesima. Del resto, cosa possiamo aspettarci da un esecutivo che ci impone restrizioni, ci costringe a casa, ci dice se possiamo vedere parenti e amici e, nel caso, quanti e, poi, ci fa assistere, impotenti, allo spettacolo andato in scena alla Camera e al Senato, dove oltre ottocento parlamentari, più i membri del Governo, si sono accalcati per oltre dodici ore, uno vicino all’altro. Presidente Conte, ministro Speranza: ci state “torturando” da un anno con i divieti, ci avete detto che andare al ristorante è pericoloso, perché venti/trenta persone chiuse in una stanza possono trasmettersi il virus e, allora, perché non vietate le sedute in Parlamento, dove le persone chiuse nella stessa aula vanno dalle trecento alle cinquecento? E Lei, Presidente Mattarella, che ci invita un giorno sì e l’altro pure alla “responsabilità“, non ha nulla da dire a questi signori? Nessuno dirà e farà niente, ma continueranno i divieti, che stanno uccidendo bar, ristoranti, hotel e turismo. Saranno macerie, sempre più, e stavolta ricostruire, dopo i danni del Governo Conte bis, sarà un’impresa davvero quasi impossibile. Tanto per voi politici, giunge sempre il fine mese. Costi quel che costi…..agli altri, voi ve ne infischiate. Vero? E i Grillini? “Apriremo il governo come una scatoletta di tonno”….. Vero. Ci si sono infilati dentro e si sono sigillati. Avrebbero fatto ogni tipo di accordo anche con il peggior regime della storia mondiale, e credo che Stalin ed Hitler, forse, non avrebbero accettato le vostre chiacchiere.