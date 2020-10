Le fake news per agitare la piazza,buttare benzina sul fuoco e tenere la Salernitana in ostaggio.A Salerno c’è chi vuole il male della Salernitana facendo prevalere il proprio egoismo e le proprie frustrazioni personali.Il club è pulito,senza debiti,senza altre pendenze e forse anche senza ambizioni.Su qest’ultima situazione si base la corretta contestazione di una parte minoritaria di tifosi sulla quale però sta strumentalizzando anche una parte della stampa o presunta tale.Lotito non vende la Salernitana perchè non ne ha nessun motivo.

Non a caso i contestatori agitano la multiproprietà(falso problema superabile).Sulla tenuta societaria della Salernitana nessuno ha dubbi,nemmeno i contestatori.I dubbi non li ha nessuno.Lotito può e forse deve essere contestato se non costruisce una squadra promozione come la piazza richiede,non può essere contestato per il resto,perchè,va detto,che in questi sette anni ha fatto quasi tutto bene.Ora girano fake news sull’eventuale cessione del club da parte di Lotito.In primo luogo non ci sono aquirenti,poi mai è stato fatto il prezzo, non serve perchè il presidente capitolino non vende.I Della Valle e altre stupidaggini messe in giro ad arte,non sono altro che espedienti per agitare una “piazzetta” non la piazza perchè ormai la gran parte della tifoseria Salernitana, quella che per mestiere non fa l’ultras,non ha nessuna esigenza di vedere la propria squadra del cuore utilizzata per fini e scopi personali di qualche organo di stampa o di qualche gruppo di “interessati”.Arrivare ad utilizzare fake news per cercare di torgliere la Salernitana a Lotito e puntare a buttare in caciara una squadra importante come quella dei granata è operazione di basso profilo che si sta ritorcendo come un boomerang contro chi la sta facendo perchè sta perdendo di credibilità se mai l’ha mai avuta,sta mettendosi tre quarti della città contro e sta svilendo le proprie testate.Il tempo del sistema fake news con il quale i grillini sono arivati al potere è finito.La gente ha scoperto il gioco e non ci casca più.Figuriamoci poi se c’è di mezzo la Salernitana,si rischia il linciaggio ma non per Lotito ma per chi utilizza le fake news per cercare di cacciare Lotito.