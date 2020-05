(Giovanni Coscia) Chi se lo sarebbe mai aspettato? Infatti nessuno ne parla. Ne in TV ne sui quotidiani nazionali. Dopo tangentopoli e l’era del PM Di Pietro, MANI PULITE, “scoperchiò l’affaire” politico e gli illeciti finanziamenti. Quegli eventi evidenziarono l’intreccio tra la politica ed il malaffare, tutta orchestrata dalla falsa propaganda morale, e piegarono definitivamente quella prima repubblica, evidentemente corrotta. Vedi confessioni Craxi. Quei finanziamenti illeciti, provenienti da chissà quali fonti economiche, misero a nudo il RE, anche se tutti o quasi, sapevano, ma nessuno osava parlarne.

E dopo qualche decennio, politici e magistrati credono di impartire ancora lezioni dall’alto della loro supposta superiorità morale: si chiamino Spataro, Cascini, Davigo, Di Matteo o Palamara. E c’è chi, da tanti anni ancora, è sempre pronto a rilanciare a mezzo stampa (quale?) le loro lezioni, attaccando quei politici che osano opporsi allo strapotere ed alle strategie giudiziarie: da Travaglio a Scanzi, passando per Padellaro, Milella, Buccini e ci scusino gli altri giornalisti non citati, comunque sempre pronti, ma proni ai magistrati, perché la lista sarebbe molto più corposa. Poi, come d’incanto, un bel giorno accade qualcosa: questi magistrati di primissimo piano, esempi di correttezza etica e morale, si scannano per banali motivi di potere e saltano fuori delle intercettazioni che, in un primo momento, le grandi testate giornalistiche, vicine al regime, cercano di nascondere. Ma lo scandalo ha forme gigantesche e qualche cronista vero, anche se indipendente, pubblica le chat dello scandalo: tutti, dopo poco, ad unificarsi a quella notizia.

Emerge il panorama distorto di una Giustizia in mano a bande in lotta tra loro; magistrati che individuano nemici tra i politici e studiano come annientarli. Una tra le più eclatanti è oramai divenuta leggenda: “Salvini ha ragione – scrive Palamara sulla chat con altri magistrati, in relazione alla vicenda della nave Diciotti – ma ora occorre attaccarlo”. Insomma, quello che denunciavano, da tempo, personaggi perseguitati dalla magistratura, Berlusconi in primis, è diventata certezza: alcuni magistrati politicizzati decidono chi e quando attaccare e lo fanno con ferocia inaudita. E adesso che il bubbone è scoppiato, i Travaglio e compagnia fanno i vaghi e parlano d’altro, come se nulla fosse. Non è vero? Purtroppo per molti, oramai, non si possa più far finta di niente e rivedere i propri concetti. Già lo scontro tra il ministro Bonafede (quello del decreto svuota carceri per covid) e il PM Di Matteo, icona di Travaglio e dei professionisti dell’antimafia, aveva messo in seria difficoltà i “manettari”, ma lo scandalo Palamara rischia addirittura di seppellirli, insieme ai loro amici togati, avvolti quasi tutti dall’occhio di un ciclone. Sì, perché adesso sappiamo che alcuni di questi signori, con la toga e con la penna, non sono migliori dei politici che accusano. Al contrario, le prove hanno acclarato che sono proprio loro il marcio della nostra società. E il Presidente della Repubblica, che non può certo intervenire sulla deriva penosa della stampa, ha il dovere di azzerare immediatamente il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM): sarebbe il minimo, visti i fatti, ma comunque un segnale vigoroso, per restituire speranza a quei cittadini che, forse ingenuamente, si augurano ancora che possa esistere una Giustizia giusta. Basta rammentare Cossiga contro Palamara. E siamo solo a circa 10/12 anni fa, su un confronto che lasciò tutti esterrefatti