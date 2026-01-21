MALTEMPO IN CAMPANIA SCUOLE CHIUSE NEL SALERNITANO

Sebbene l’eccezionale ondata di maltempo che sta investendo Sicilia e Calabria abbia finora risparmiato solo in parte la Campania, il quadro meteorologico regionale è destinato a peggiorare sensibilmente nelle prossime ore. I primi segnali di criticità si sono manifestati già ieri, con diversi alberi abbattuti dalle raffiche di vento nei comuni di Sapri ed Eboli. La giornata odierna è caratterizzata da pesanti rallentamenti sulla linea ferroviaria tra Battipaglia e Paola. A partire dalle 8:00, le avverse condizioni meteo registrate nei pressi di Capo Bonifati hanno compromesso la regolarità del servizio. Rfi ha comunicato, tramite i propri canali ufficiali, una riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, avvisando l’utenza di possibili cancellazioni e limitazioni di percorso mentre le squadre tecniche lavorano per ripristinare la normalità. Il brusco abbassamento delle temperature sta interessando in particolare la provincia di Salerno, spingendo alcune amministrazioni locali ad adottare misure urgenti. A Montesano sulla Marcellana, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo grado per oggi e domani, spiegando che le rigide temperature esterne impediscono di garantire un microclima adeguato all’interno delle aule. Il bollettino meteorologico segnala anche il ritorno della neve in Irpinia, con precipitazioni che nei prossimi giorni potrebbero estendersi ai rilievi del Salernitano. Durante la notte, le cime del Laceno e del Partenio sono state imbiancate fino a quote di bassa montagna, coinvolgendo diversi comuni della fascia pedemontana. Neve anche sulle alture del Cilento, con disagi segnalati sulla Sella del Corticato. Il maltempo dovrebbe raggiungere il suo picco nel corso del weekend, con un ulteriore peggioramento delle condizioni su gran parte del territorio campano.

