Sabato sera, come sapete, si è giocato a Copenaghen il terzo match del Campionato Europeo di calcio tra la Danimarca e la Finlandia. Al 43’ di gioco, il danese Christian Eriksen si accascia al suolo colpito da un malore al cuore. Ero davanti alla TV e mi è sembrato che il mondo si fosse fermato: guardavo senza voler vedere il sipario calarsi su un giovane uomo in diretta internazionale. In quell’istante ho pensato ad Agropoli ed a quanti uomini e donne, miei concittadini e non, sono morti proprio così, nello stesso identico modo. Quando si tratta del cuore è ampiamente risaputo che solo la tempestività e la celerità di intervento possono salvare una vita umana. È questione di attimi, di una manciata di minuti. Grazie al pronto intervento del capitano della Danimarca, Simon Kjaer, dei medici e del defibrillatore, Christian Eriksen è vivo. 12 minuti per salvarlo letteralmente e miracolosamente dalla signora nera con la falce grazie alla conoscenza delle manovre salvavita ed alla presenza di un defibrillatore. Il primo ad intervenire in maniera immediata è stato il compagno di squadra Kjaer, il quale ha posto Eriksen in posizione laterale di sicurezza e gli ha spostato la lingua per riaprirgli le vie aeree ed evitargli il soffocamento. Immediato anche l’arrivo dei medici, i quali gli hanno praticato il massaggio cardiaco ed hanno adoperato il defibrillatore. Al Corriere della Sera, il Prof. Gaetano Thiene, esperto di morte cardiaca improvvisa negli atleti, spiega: “Christian Eriksen era già alle porte dell’aldilà, la fibrillazione ventricolare è l’anticamera della morte. E invece il miracolo questa volta è avvenuto, gli hanno salvato la vita, la sua è stata una morte improvvisa abortita. (…) Il defibrillatore è stata una grandissima invenzione, è un salvavita. Se l’hanno usato vuol dire che era in corso una fibrillazione ventricolare, il ragazzo ha perso coscienza, non poteva essere una sincope banale da caldo o da freddo, fosse stato così si sarebbe presto rialzato”. Sono felicissima per Eriksen e sono commossa di fronte all’immagine dei suoi compagni che gli fanno da scudo umano per proteggerlo dagli occhi del mondo. Piangono con immensa dignità mentre restano stretti, allacciati con le braccia l’un l’altro intorno a Christian Eriksen. Ci stanno insegnando il rispetto e l’umanità ma la lezione più grande è quella impartita dalla macchina dei soccorsi. Probabilmente, anzi azzarderei a dire sicuramente, se Eriksen si fosse trovato ad Agropoli non sarebbe sopravvissuto. Abbiamo visto quante persone sono morte per un malore perché non c’è abbastanza formazione dei cittadini sulle manovre salvavita e non ci sono defibrillatori.

O meglio, ce n’erano due ma quello posizionato in piazza non funziona e quello su al centro storico non c’è più. Negli ultimi mesi più che mai abbiamo visto tutti come nostri concittadini siano morti: per la mancanza del defibrillatore. Come le opere pubbliche fatte ed abbandonate a sé stesse ed ai vandali, così anche dei preziosissimi macchinari salvavita che potrebbero servire a chiunque di noi sono stati usati dall’amministrazione per farsi becera propaganda e mai posti a controllo e manutenzione. Eppure si tratta di vita o di morte! Qui già siamo scoperti a livello sanitario per l’assenza di un pronto soccorso con ospedale funzionanti, se poi non si è in grado o non si vuole garantire nemmeno uno strumento base fondamentale come il defibrillatore alla collettività, allora bisogna farsi un profondo esame di coscienza e ripartire da qui, dal minimo indispensabile che significa tutto per salvare una vita. Siamo alle porte della stagione estiva, il caldo metterà alla prova la resistenza fisica, specialmente cardiologica, e le presenze sul territorio si moltiplicheranno in maniera esponenziale. Non possiamo permettere che altri esseri umani muoiano per strada come bestie perché non abbiamo neanche un defibrillatore! Non nel 2021, non in una società sedicente evoluta e civile. Il mio augurio più speranzoso è che possa essere un’estate serena e “normale” per tutti, siamo tutti già duramente provati dalla pandemia e, soprattutto, che sia un’estate senza morti. Mi appello al buonsenso dell’amministrazione affinché ripristini i defibrillatori già esistenti sul territorio comunale, ne preveda e ne posizioni ulteriori in tutti i punti della città sia maggiormente frequentati che nelle periferie e che si renda responsabile di questi defibrillatori effettuando costanti controlli e manutenzioni. Mi rivolgo al sindaco: lei è autorità sanitaria locale; si comporti da tale! Garantisca i defibrillatori alla città, ne abbiamo bisogno ed è il minimo che la politica possa fare per noi dopo averci impietosamente privati del nostro ospedale! Basta quanti morti abbiamo pianto perché non abbiamo neanche gli strumenti più elementari per salvare vite umane! Agropoli non ha più lacrime né speranza ma tutti vogliamo vivere e non morire ammazzati due volte, la prima da un malore e la seconda dalla politica! E poi, formazione a tappeto della cittadinanza sulle manovre salvavita e sull’uso del defibrillatore perché, in una città dove la malapolitica ha ipotecato le nostre vite giocando con le sorti del nostro ospedale, abbiamo solo una chance: salvarci la vita da soli. Roberta Oricchio