(Giovanni Coscia) Festa dei lavoratori! Quale? Ci sono più morti di COVID 19 o morti di P.IVA, lavoratori autonomi, artigiani, Bar, ristoranti, pizzerie e tanti altri piccoli settori, senza dimenticare qualche azienda con un numero di dipendenti superiori a 15? Ora Basta. E’ giunta l’ora delle decisioni irrevocabili perché questi prepotenti, superbi, boriosi, incapaci, inetti, sono nocivi per il Paese. Lo scandalo dei vari Conte, Di Maio, Gualtieri, Zingaretti e compagnia (senza dimenticare Di Battista che parla e che usufruisce del vitalizio) che continuano a tenerci in ostaggio, causa le assurde decisioni ignobili – non può e non deve proseguire oltre. Il capo dello Stato osserva in assurdo silenzio l’Italia che lentamente muore e, (senza riferimento alcuno a Neruda), con i colpi dei Decreti del presidente del Consiglio dei ministri, con l’ausilio delle tv in prima serata, raggiungiamo il vertice della vergogna. E nella vergogna non vorrei dimenticare lo stipendio di Rocco Casalino, portavoce di Conte che percepisce uno stipendio pari a 169mila euro lordi all’anno. IN pratica guadagna più dello stesso Conte, che costa a noi italiani ”solo 114mila euro all’’anno lordi. Cosa aspetta sua santità Mattarella a convocare “Giuseppi” e spiegargli che tutte le categorie produttive sono allo stremo? Cosa aspetta il Presidente Mattarella a fermare questo scempio chiamato lockdown, ma è un carcere, che sta distruggendo l’economia e il tessuto sociale italiani? Cosa aspetta l’inquilino del Colle? Impossibile dirlo, ma dovrebbe prendere esempio dai vescovi, che, cinque minuti dopo l’annuncio dell’ultimo, folle, demente decreto che continuava a vietare le messe, hanno emesso un comunicato durissimo, che ha costretto Conte a una parziale, ma significativa, marcia indietro. Il fatto è che Mattarella è l’unico che può fermare il premier, perché – al di là delle chiacchiere e della propaganda – Grillo, Renzi e Zingaretti continueranno a sostenere lo scandaloso governo Conte fino alla fine: non hanno alternative, essendo zombie politici, destinati allo spegnimento, appena si andrà a votare. E, allora, si sbrighi, il capo dello Stato, perché il Paese è davvero in coma. Se non ci sarà un’inversione di rotta, il “geniale” DPCM di Conte sulla cosiddetta Fase2 costringerà a restare chiusi fino al primo giugno bar e ristoranti (aperti solo per l’asporto), barbieri, parrucchieri e centri estetici, mentre per le palestre, ad esempio, non c’è nemmeno una data di possibile riapertura: chiuse fino a nuovo DPCM. Insomma, siamo all’omicidio programmato di interi settori e il killer, stavolta, non è una crisi economica improvvisa, ma un governo totalmente incapace, che si affida a scienziati, che hanno dimostrato, con i fatti, di non esserlo. Sì, perché ogni decisione di Conte e compagnia segue servilmente le indicazioni di quei virologi e di quei consulenti che, quando giungevano le prime notizie dalla Cina, qualche mese fa, dicevano davanti alle telecamere che “il coronavirus è poco più di un’influenza”. Ricordi Burioni o miss Italia al quale sarai certamente candidato? Le posizioni, ovviamente, sono cambiate appena l’epidemia è diventata pandemia, ma gli scienziati sono sempre gli stessi. E sono totalmente inaffidabili. Proprio come il superconsulente Colao meravigliao, uomo dei potentati finanziari ed economici, chiamato per dare consigli “preziosi”, come quello – che ha provocato una vera rivolta – di lasciare a casa gli over60, a tempo indeterminato. In definitiva, siamo in mano a un manipolo di improvvisati stregoni, da Conte a Colao, passando per Burioni, con l’appoggio grillino, che giocano col futuro dell’Italia: la stanno uccidendo, per la loro smania di protagonismo, pari solo alla loro incapacità. Presidente Mattarella, per favore li fermi. Ponga un freno allo scempio perpetuo, altrimenti, lo faranno gli italiani, affamati e disperati. E, se questo dovesse accadere, Lei ne sarebbe il primo imputabile. E per favore, Mattarella, provveda lei stesso in via definitiva, a far gestire questa pandemia voluta, al prof Giulio Tarro. Ne sa molto più degli altri. Ma davvero molto. Con ossequi.

