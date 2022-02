Tutto il mondo politico e sociale è a lutto per la perdita di Mauro Inverso. la stima meritata nel tempo da mauro ha fatto calare un velo di tristezza . Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da ogni parte.

L’ex vicesindaco di Agropoli ed ex primo cittadino di Orria, suo paese natale, aveva 65 anni. Inverso è stato un politico di lungo corso, ma anche un ingegnere e docente del liceo Alfonso Gatto di Agropoli. Attualmente rivestiva la carica di presidente del Gal Cilento Regeneratio. E’ stato impegnato anche nello sport, ricoprendo la carica di presidente dell’Agropoli.

IL CORDOGLIO -“Il sindaco e l’intera Amministrazione Comunale, esprimono il proprio cordoglio per la morte di Mauro Inverso, già amministratore della città di Agropoli. L’ingegnere Inverso ha ricoperto la carica di vicesindaco e consigliere comunale con passione, dedizione e capacità, manifestando sempre il suo impegno civico e sociale a tutela della comunità. La cittadinanza, con l’intera amministrazione comunale, si stringe al dolore dei familiari in questo momento di lutto“. “La vita ci porta ad affrontare – scrive in un messaggio su Facebook, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola – momenti tristi che non vorremmo mai vivere. Oggi ci lascia Mauro Inverso, un caro amico prima che un uomo delle istituzioni. Con lui abbiamo affrontato tante battaglie politiche. Come dimenticare la sua capacità di mediazione, il coraggio e la determinazione con cui ha combattuto anche contro la malattia. Ciao Mauro, ti sia lieve la terra!” “Il sindaco e l’Amministrazione del Comune di Omignano – scrive il primo cittadino Raffaele Mondelli – partecipano al dolore dei familiari per la prematura scomparsa dell’Ing. Mauro Inverso, già sindaco del Comune di Orria, persona sempre aperta alla collaborazione e alle sinergie tra le istituzioni locali e di cui abbiamo avuto modo di apprezzare sempre la semplicità e l’umanità nelle relazioni tra amministratori”. “Mauro Inverso e’ volato in cielo. Un Angelo e’ volato in cielo. Un Uomo – scrive il sindaco di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida – tra le personalità migliori della nostra Provincia, dall’immensa passione civile, dall’ immensa generosità. Dall’immensa sensiilità. Dall’immensa intelligenza. Sono vicino alla Sua famiglia, ai suoi splendidi figli, alla Sua sposa. A tutti i Suoi cari. Riposa in pace, Mauro carissimo, che possa un volo di Angeli, splendidi e nobili come Te, condurTi al Tuo meritato riposo. Che la terra Ti sia lieve”.

Cordoglio espresso anche negli ambienti sportivi: “Oggi è un giorno triste per l’US Agropoli. E’ venuto a mancare il nostro ex presidente Mauro Inverso. “Mauro era una persona da sempre vicina alle sorti della nostra realtà – dichiara il presidente Nicola Volpe – In un periodo difficile per la nostra storia ha ricoperto con grande impegno e senso di appartenenza il ruolo di Presidente. Anche grazie al suo apporto oggi l’Agropoli ha potuto festeggiare i 100 anni di storia e sarà per sempre una figura immortale della nostra storia”

Nel pomeriggio del 10 di febbraio alle or 15.00 i funerali nella Chiesa della Madonna delle Grazie di Agropoli. Poi la salma di Mauro Inverso sarà portata a Piano Vetrale.