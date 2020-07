Franco Giannella,79 anni,per chi lo ha conosciuto, è stato un personaggio di grande spessore umano.Ieri pomeriggio,per cause ancora da accertare è caduto dal suo motorino tra San Nicola ed Agnone ed è deceduto sul colpo.La notizia,per come è arrivata,ha sconvolto l’intera comunità di Montecorice ma anche dei paesi del basso Cilento costiero da Agropoli ad Acciaroli.Si è fatto stimare da tutti e non sono solo parole di crcostanza.

Franco Giannella, già funzionario del Comune di Montecorice per 30 anni, responsabile prima dell’ufficio ragioneria, poi nominato comandante della polizia municipale. “Mi diceva sempre che in 40 anni non aveva mai usufruito di un giorno di ferie- spiega Paolo Scola dipendente comunale – perché per lui essere al servizio della popolazione era un privilegio. Una volta pensionato, ha continuato ad occuparsi del settore tributi del comune ed una volta uscito dalla PA, si è contraddistinto per il suo alto senso civico ed ecologico per cui è stato anche insignito dal Comune di Montecorice con un riconoscimento ufficiale. Tutti i giorni, armato delle sue pinze, attraversava il territorio comunale per raccogliere cartacce e rifiuti. Lascia tre figli all’età di 79 anni ed un grande vuoto nella comunità Montecoricese.” Simpatico,estroverso,a volte anche severo,ha rappresentato per molti anni, un punto di riferimento nel paese e nelle frazioni dimostrando un attaccamento al luogo di difficile imitazione.I valori cilentani di cui era portatore fiero sono stati per lui una bandiera che ha amato sventolare servendo una comunità sana e molto bella come quella di Montecorice ma rappresentando tutto il territorio anche nella complessa e decisiva fase dell’istituzione del parco nazionale del Cilento nato proprio a Montecorice.Ogni sindaco si è trovato vicino un uomo decisamente propenso a servire le istituzioni di cui era parte integrante.Lo piange una comunità che da oggi è sicuramente più povera di affetto e forse più sola ma più ricca di valori per il passaggio e le presenza di Franco Giannella uno che nella vita è un privilegio aver conosciuto.Sergio Vessicchio