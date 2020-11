Abbiamo tutti la morte nel cuore per la perdita delpiù grande giocatore di tutti i tempi,il Dio del calcio e siamo tutti napoletani in questo momento perchè siamo vicini ad un popolo splendido che non dimentica,che ti ama e ti sa coccolare.La morte di Maradona poi ha messo in ginocchio io sentimento di una delle città più belle del mondo e l’ha ferita a sangue in un momento difficilissimo,mentre tutto i mondo combatte contro un epidemia,anzi una pandemia.Maradona è napoletano,è un orgoglio,ha portato questa città in tutto il mondo,ha fatto sognare un popolo intero,ha ridato vigore sportivo ad una città dove solo le bellezze naturali l’avevano messa al primo posto,nel calcio ci ha pensato Maradona.Detto questo va incoraggiata la voglia di ricordarlo e di ringraziarlo da parte dei tifosi,del popolo e di tutti quanti. Ed è ancora più giusto che ognuno si rechi allo stadio Maradono e gli porta un fiore,una sciarpa,un qualcosa.ma siamo in emergenza e purtroppo la situazione è diffcilissima per cui non sono giustificati gli assembramenti e le folle che stiamo vedendo a Napoli ora.Erano giustificati a giugno quando il Napoli vince la coppa Italia,l’emergenza era ai mininimi,gli ospedali erano vuoti e morti non ce n’erano.Oggi la situazione è ancora terribile e non può essere giustificato da parte delle autorità politiche consentire quanto si sta vedendo.E’ giusto prima del coprifuco una visita a distanza di sicurezza allo stadio,una toccata e fuga,in maniera distanziata,non sono concesse altre licenze vergognose da parte della politica.Il sindaco di Napoli,già nullafacente nella lotta all’emergenza come afferma De Luca non può chiudere un occhio davanti a tanto trasgredire.E’ incocepibile ed è colposo da parte sia del sindaco che del presidente della regione.A nostro avviso ci sono elementi di carattere penale per intervenire.Sia le autorità sanitarie che i rappresentanti delle procure devono intervenire subito e sollevarli.Questo articol valga come denuncia.

Quanti saranno i contagiati dopo le folle incontrllotate a Napoli di questi giorni?Se lo sono chiesto entrambi?De Luca non ha detto una sola parola,il sindaco in tv ha invitato a chiudere un occhio.Ma stiamo scherzando?Maradona merita tanto,tantissimo e anche tutto l’affetto e l’amore di questi giorni in special modo in questa spelndida città.Ma il momento è deicatissimo,gli ospedali sono pieni e i ccontagi non scendono.Per questedecisione sindaco e prsidente meriterebbero un TSO.Noi speriamo che tra 15 giorni tutto sia apposto e tutto si possa tranquillizzare ma dopo quanto si è visto difficilmente l’ansia può essere un ricordo.Noi non vogliamo colpevolizzare chi è andato a ricordarlo,di queste persone ne abbiamo una grande stimaperchè il loro andare nella folla è stato un gesto naturale,sono e autoritàad avere delle colpe di ordine pubblico.De Luca e il sindaco si stanno rivelando inadeguati nel contenere l’emergenza,vanno commissariatianche se l’operato di de Luca fino a questo momento è solo da promuovere.Sergio Vessicchio