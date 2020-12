(Giovanni Coscia)- A breve è natale. Il giorno più atteso dell’anno. Ma l’attesa per la festa, è ovviamente attraversata da momenti di riflessione che la politica italiana offre ai propri cittadini. Giorni di riflessione sul covid e sui DPCM che variano ogni 5 minuti, considerando, ovviamente, le esigenze politiche e non quelle dei commercianti, p. IVA, ed altri settori aziendali.

E i 5 stelle, meglio incarnano più di tutti, come dimostrato dal lontano 1861, la incapacità riflessiva sulle scelte da attuare in momenti particolari della nostra esistenza. Di Maio, ministro degli esteri, unitamente a Conte, ex avvocato del popolo, oggi al servizio delle lobbyes turbo capitaliste, si sono recati il Libia, per la liberazione dei pescatori detenuti irregolarmente da 108 giorni nella propria nazione. Eppure furono “catturati” in acque internazionali, laddove la libera circolazione era consentita. Possiamo dire quindi, che i libici hanno fatto una cortesia ai Di Maio e Conte? Perché i due signorotti de3l governo italiano hanno trattato con i delinquenti? Quanti libici ci sono in Italia che circolano liberamente ed hanno anche il reddito di cittadinanza e magari molti sono anche clandestini? La cosa puzza un po’, in verità. Una mossa che è stata dettata solo dalla esigenza “ad personam” dei due figuri della politica per dimostrare che qualcosa hanno fatto. Invece NO. Cari Di Maio e Conte, gli italiani avrebbero preferito altre soluzioni e non la trattativa con i terroristi. Così come i grillini devono spiegare perché non mantengono fede alle promesse elettorali. Grillo diceva: “NO AL MES”, Siamo sovranisti. Tutto questo in campagna elettorale. Non solo hanno approvato il MES, ma hanno anche approvato la “riforma” che è peggiore del MES stesso. Considerando queste scelte, assume una maggiore risonanza, la posizione della maggioranza stessa, che composta dal 70% dei voti per le approvazioni delle riforme e delle leggi, ha dovuto sottomettersi alla figura di Matteo Renzi, che con una sparuta rappresentanza al Senato, ha tirato e tenuto stretto dagli “zebedei” l’intero governo con in testa gli inutili e futili 5 stelle. Ciò significa che i grillini non vengono nemmeno più considerati da coloro i quali fanno informazione, (escluso noi , con questa testata), perché la libera notizia spiega cosa succede; quella di potere nega tutto o magari la trasforma alle proprie esigenze, vero Travaglio? E così è dimostrato come quel movimento che voleva aprire il governo come una scatoletta di tonno, ne è invece divenuto l’architrave che lo sorregge.

I grillini accettano di tutto, come la peggiore politica consociativa e partitocratica della prima repubblica. E segue quindi quella linea politica schifosa che ha portato al ribaltamento ed alla caduta politica di Craxi, Berlusconi ed altri. I grillini, camuffati da eroi, sono e rappresentano quella continuità. Hanno il mantello da leone, ma sotto, anima e corpo, sono asini. In tutto. Con rarissime eccezioni. I grillini peggiorano ogni cosa e non la migliorano. Chi ha votato i 5 stelle, si è reso conto del danno che ha procurato agli italiani. Senza dimenticare, la Casaleggio associati, con lo scandalo Philipp Morris e con Conte che ha istruito una legge ad personam per il suocero; elementi che non depongono a favore dei grillini, che hanno oramai raggiunto, in brevissimo tempo, il “DE PRUFUNDIS”. Grillini oramai asfaltati da loro stessi. Hanno governato, combattendo ciò che essi stessi avevano proposto. Inutile rammentare la Tav, No TAP (gasdotto) La Tav, no alla chiusura ILVA, no ai finanziamenti F35 e soprattutto MAI COL PD…. E mi fermo qui. Tutto quanto su indicato è stato schiacciato e fatto al contrario. Governano prendendo per i fondelli gli italiani. Ora basta. Staccate il collante dal fondo schiena. Avete rotto.