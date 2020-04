Per chi circola in strada la mascherina diventa obbligatoria ma non si esce di casa .Il decreto è del sindaco di Nocera inferiore il quale puntualizza:”“Mascherina obbligatoria per chi è in strada”. “Da mercoledì 8 aprile – spiegano dal comune – l’uso della mascherina di protezione (tnt, chirurgica, ffp2 o ffp3) sarà obbligatorio su tutto il territorio comunale per chi esce di casa. L’ordinanza la pubblichiamo tra domenica e lunedì, e da martedì stesso inizierà la distribuzione gratuita di alcune chirurgiche da parte del Comune mancando le altre al momento, che pure abbiamo ordinato. Nel frattempo procuratevele, iniziano a produrle a vendersi e a trovarsi.Non è chiaro cosa non sia chiaro se che non bisogna mai uscire se non è indispensabilissimo, che bisogna distanziarsi almeno due metri, senza infilarsi tra i decreti del Governo e le ordinanze di Regione e Sindaci, o che le mascherine vanno indossate fino al naso e non come una sciarpa, certo che il livello di idiozia di taluni è roba da schiaffi e se si è positivi o sospetti si deve dire la verità per ricostruire provenienze (dal Nord) incontri e contatti avuti, cosi non si può andare avanti; non finirà mai…arriverà un onda in Campania che rischia di travolgerci;

non basta manco il battaglione “Napoli” dei Carabinieri schierato in città ieri e le 40/50 denunzie al giorno elevate da Polizia Locale e Polizia di Stato. Oggi alle 14.00 (compresi i dati diffusi da alcuni eri sera), a Nocera si son registrati 6 nuovi casi: 4 dello stesso nucleo familiare e una signora solitaria e una 82enne.

Qualcuno pensa che la conta si faccia sui positivi tirando numeri come in una classifica di calcio. Non serve questo, anzi.”

Continue Reading