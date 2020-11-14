ATTUALITA' IN PRIMO PIANO NONOSTANTE LA ZONA ROSSA IN CAMPANIA LE SCUOLE RIMANGONO CHIUSE admin 7 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa La zona rossa prevede lezioni in presenza fino alla prima media,in Campania il presidente De Luca ha invece prorogato la chiusura totale delle scuole fino al 23 novembre. Tags: CAMPANIA DE LUCA rossa scuola Continue Reading Previous: OSPEDALI DI AGROPOLI E ROCCADASPIDE DA OGGI ALTRE MISURE ANTI COVIDNext: I CARABINIERI DI SANTA CECILIA ARRESTANO UN PERICOLOSO LADRO Articoli correlati EREDITA PIANGE L’EX SINDACO MICHELE CELSO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO EREDITA PIANGE L’EX SINDACO MICHELE CELSO admin 6 ore ago I CARABINIERI DI SANTA CECILIA ARRESTANO UN PERICOLOSO LADRO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO I CARABINIERI DI SANTA CECILIA ARRESTANO UN PERICOLOSO LADRO admin 7 ore ago OSPEDALI DI AGROPOLI E ROCCADASPIDE DA OGGI ALTRE MISURE ANTI COVID Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO OSPEDALI DI AGROPOLI E ROCCADASPIDE DA OGGI ALTRE MISURE ANTI COVID admin 7 ore ago TEGGIANO,IL DRAMMA SI TRASFORMA IN TRAGEDIA,FEDERICA 21 ANNI NON CE L’HA FATTA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO TEGGIANO,IL DRAMMA SI TRASFORMA IN TRAGEDIA,FEDERICA 21 ANNI NON CE L’HA FATTA admin 7 ore ago SALERNO,CON IL COVID MUORE IL TITOLARE DI CAFE’ ET CAFE’, A MERCATO SAN SEVERINO MUORE DON BIAGIO,ALTRI MORTI NEL SALERNITANO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO SALERNO,CON IL COVID MUORE IL TITOLARE DI CAFE’ ET CAFE’, A MERCATO SAN SEVERINO MUORE DON BIAGIO,ALTRI MORTI NEL SALERNITANO admin 7 ore ago LA CAMPANIA ZONA ROSSA DAL 15 AL 29 NOVEMBRE/COSA CAMBIA E CHI RESTA APERTO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO LA CAMPANIA ZONA ROSSA DAL 15 AL 29 NOVEMBRE/COSA CAMBIA E CHI RESTA APERTO admin 8 ore ago