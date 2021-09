Abbiamo ricevuto in redazione la replica all’articolo (clicca qui) del padre di Agropoli che da un anno non vede i suoi figli perchè, a suo dire, la madre gli nega la visione dei bambini, tre gemelli di dodici anni, due maschi e una donna. In basso la replica della ex moglie:

“Con la presente

mi si impone chiederVi la repentina pubblicazione di quanto segue quale risposta alla notizia, da Voi pubblicata nella giornata del 15.09. 2021 agropolinews e 17.09.2021 infocilento, ove un padre auto qualificandosi “padre coraggio” ha rilasciato un’ intervista, da voi pubblicata, dal contenuto oltre che totalmente infondato anche gravemente lesivo della riservatezza dei minori coinvolti, i nostri figli.

Difatti, è stato pubblicato un manifesto con i nomi dei minori, ma anche senza la pubblicazione dei nomi nel Vs articolo, per la piccola comunità in cui viviamo noi, persone coinvolte, i minori sono stati immediatamente identificati ed esposti al clamore generato dalla “performance” messa in scena dal C.GGG.

È pertanto doveroso per me precisare che le circostanze sostenute dal mio ex coniuge sono totalmente inventate e puntualmente sconfessate nelle aule dei tribunali.

La verità sull’esercizio del diritto di visita che assume negato da “forze e volontà sovraumane” e dalla sottoscritta, è stato in realtà compromesso solo e soltanto dai suoi comportamenti nei confronti della sottoscritta e di minori, come documentato nei giudizi pendenti e come dimostra quest’ultima “performance” che il C.G ha inscenato, incurante della riservatezza, del pudore e amor proprio dei figli adolescenti e che, in quanto tali sono scienti e volitivi.

E’ chiaro che ogni comportamento delittuoso sarà perseguito nelle dovute sedi, ed ho già conferito mandato al mio legale di fiducia. MC S”

Sarebbe il caso che si trovasse un punto d’incontro per cercare di ammorbidire la vicenda e far vedere, come il tribunale ha deciso, i figli al proprio padre. Ci consta che in tanti hanno tentato questa missione risultata vana tra cui anche importanti espressioni istituzionali della società civile e della chiesa. Continuare in un braccio di ferro giudiziario, o nascondendosi dietro il solito ” sono loro che non vogliono andare dal padre” è solo un modo per portare avanti una battaglia che non giova a nessuno e in special modo ai bambini, i gemelli di 12 anni, le vere vittime di questa situazione i quali saranno i primi giudici, una volta grandi, a decretare la sentenza nei confronti di chi avrà sbagliato. Sergio Vessicchio