Oramai siamo talmente assuefatti da questo spinoso argomento che ci viene difficile intraprendere qualsiasi discussione e dibattito . Avevamo anni fa una struttura ospedaliera che serviva a garantire un futuro sereno a un bacino di utenza molto inferiore a quanto poi negli anni sia diventato , un pronto soccorso , una UTIC , e diversi reparti in servizio, poi sappiamo le cose come sono andate , solo regressione. Poi la pandemia ha ridato una vita alla struttura ospitando un COVID OSPITAL che in alcune fasi ha garantito un’assistenza a centinaia di malcapitati cittadini campani che hanno contratto il virus in forma aggressiva. Tutto questo ci fa piacere ,tutto questo ci dovrebbe tranquillizzare che almeno per la pandemia abbiamo un punto di riferimento.

Ma apriamo una riflessione al futuro , in questa zona siamo sempre di più sia in inverno che in estate , in estate poi il comprensorio ha utenze da media città con circa 200000 presenze nel litorale da Paestum a Castellabate , con tassi di ingresso al P.S che erano e sono altissimi , quindi allora dopo la pandemia quale futuro? Chi sta lavorando a un progetto di un futuro sicuro per l’intera comunità? Non si vedono progettualità e annunci, non si respira aria di cambiamento , forse dobbiamo in questo territorio soggiacere a logiche antiche dove la sanità era solo a Vallo ? Cosa sta immaginando la ASL per il futuro ? Quale sarà il ruolo dell’ospedale di Agropoli per tutti i cittadini dell’alto Cilento ? (80000) Perché tanti cittadini in estate come in inverno devono sperare solo di non avere problemi di traffico per raggiungere Vallo o Battipaglia ? Quindi queste riflessioni emergono ogni qual volta succede una disgrazia , noi invece le solleviamo ora e pretendiamo una risposta . Ammiriamo le visioni di un territorio unito nella crescita commerciale ,industriale , ma resta fondamentale la questione ospedale e proponiamo anche che il nome dell’ ospedale sia OSPEDALE DELL’UNIONE DEI COMUNI per lanciare una pietra in questo stagno attuale . TUTTI I CITTADINI DA PAESTUM A CASTELLABATE VOGLIONO RISPOSTE E NO FANTASMAGORICH. ARTICOLO FIRMATO