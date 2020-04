Sulla vicenda dell’ospedale di Agropoli, e magari su quelle che furono le allora intenzioni dei politici e della sanità di costruire un ospedale capace di recepire le esigenze del Cilento, in buona parte, tutto si è dissolto solo dopo pochissimi anni. L’ospedale chiuse dopo poco tempo e quello che poteva e doveva divenire un vanto sanitario per la zona del Cilento, e nei fatti reali e concreti, diventato in incubo vero e proprio. A questo punto, considerata la condizione sanitaria, nella quale vive la stessa città adagiata sulle sue adorate spiagge, alza la voce, in maniera consistente, il Dott Gerardo Felice Parisi, coordinatore Nazionale del sindacato FISI, il quale, dalla sua imperante posizione nel sindacato di categoria, pone in evidenza la cattiva gestione di una struttura, rimasta incurata e nel dimenticatoio. Di seguito è riportato per intiero, la dichiarazione del Dott Parisi, quale coordinatore nazionale dei medici e così acclara, in maniera netta e decisa:

“Poco più di un decennio fa politici, in pompa magna, inauguravano l’ospedale di Agropoli, ospedale tecnologicamente avanzato e ben strutturato. Era il punto di riferimento dei paesi limitrofi, con accesso facilitato dalla Tirrenia Inferiore. I cittadini cominciarono a sperare e a credere di potersi avvalere di una struttura sanitaria e territoriale di elevato livello. Insomma il popolo non si sentiva più ostaggio di essere lontano dalla ricerca della propria salute e del benessere. Nel Cilento si respirava un’aria diversa, spesso la gente diceva : “ Grazie a Dio abbiamo un ospedale che in caso di necessità ci consente di poter stare tranquilli:” Improvvisamente la “BATOSTA”: una politica cieca e miope degli interessi del popolo decide di chiudere il nosocomio, inutili le proteste dei cittadini e dei comitati civici pro-ospedale. La politica fa il suo corso e per dirla alla Bertoldiana maniera : “CHI COMANDA FA LEGGE.” L’ospedale viene chiuso, dismessi reparti e attrezzature. Chiuso un ospedale che si poteva definire la perla del Cilento, la struttura più nuova dell’Asl di Salerno. Dopo anni di silenzio sulla struttura ecco la luce: il Decreto del 31 gennaio 2020 valido fino al 31 luglio, anno corrente, parlava di pericolo di epidemia, pandemia e quant’altro, ma viene sottovalutato (Iddio abbia in gloria chi lo ha scritto e non lo ha promulgato). Dall’inizio di febbraio il Covid-19 comincia a mietere vittime, al Nord, espandendosi al Sud, con focolai di popolazione che si infettano tra di loro. Agropoli non viene esentata dal Covid-19: due vittime, quasi venti infetti (bilancio attuale). La politica in ritardo sulla salute dei cittadini, con Decreti su Decreti, si ordina al popolo Italiano: mascherine, clausura, ma molti non ascoltano, le restrizioni si fanno più ferree e la gente a malincuore è costretta ad obbedire. Quando il Covid-19 batte cassa ad Agropoli, ci sono già persone infette, due decessi, solo allora, o poco prima, De Luca comincia ad attrezzarsi per l’apertura dell’ospedale di Agropoli affinchè ospiti gli infetti Covid-19. La popolazione basita, subisce, accetta. Si augura solo che l’ospedale attrezzato per il Covid-19 sia sicuro e sia secondo le Linee Guida: sicuro per gli operatori sanitari, sicuro per la popolazione, sicuro per i malati. I cilentani si sa come sono: sempre pronti a darti una mano, ma aspettano pazienti, ASPETTANO, ASPETTANO, ASPETTANO, che questo malefico virus abbandoni l’Italia ed il Cilento. Insomma gli agropolesi aspettano che passata la tempesta venga riconvertito da ospedale Covid-19 ad ospedale di normali esigenze per la popolazione. Se ciò non avverrà il popolo del Cilento e di Agropoli saranno due volte schiaffeggiati dalla politica.Dott.re Gerardo-Felice Parisi: FISI coordinatore nazionale area medici.Giovanni Coscia