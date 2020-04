Il sindaco di Agropoli e l’ex sindaco di Agropoli attuale sindaco di Capaccio Paestum Coppola e Alfieri devono assolutamente prendere per petto il governatore e fagli aprire l’ospedale.Ora la situazione è di una presa per culo esagerata e c’è già chi intende scrivere alla corte dei conti per far presente tutta l’attuale situazione con soldi spesi e investiti e un ospedale ormai pronto che non riapre.Uno scandalo in piena regola che Coppola e Alfieri non possono più tollerare perchè si tratta dell’ennesima provocazione verso un territorio di 100.000 persone al quale,per l’ennesima volta,viene detto che si apre l’ospedale e invece niente.Il consigliere regionale Picarone primo eletto ad Agropoli alla regione 5 anni fa e front man di De Luca in questa vicenda non sa che pesci prendere visto che il governatore che mai ha nominato l’ospedale agropolese durante le sue uscite pubbliche lo ha buttato allo sbaraglio a prendere le pernacchie.Coppola e Alfieri devono dire basta.Passi per 5 anni di abbandono del territorio da parte di De Luca,passi per le prese in giro di questi anni,passi per l’uscita sulle fritture di pesce con le quali mise in grande imbarazzo Franco Alfieri ma ora basta.Il comprensorio non ci sta più e se è vero come è vero, e non ce lo auguriamo perchè riteniamo sempre una risoluzione pacifica della situazione e mai violenta, che le notizie che ci arrivano c’è qualcuno che può perdere la testa e scagliarsi fisicamente contro De Luca all’improvviso perchè la gente è stanca. Coppola e Alfieri devono andare da De Luca e asfaltarlo moralmente,con le parole,i fatti e l’allontanamento politico.A cosa serve De Luca al nostro territorio? A mortificarlo.Quindi Alfieri e Coppola lo mandino a fanculo e non temano la repressione dello stesso tanto politicamente Alfieri sarà sempre ostacolato perchè c’è il figlio di De Luca, bocciato a Salerno ma ripescato nel casertano alle scorse politiche, da mandare avanti.La situazione sta degenerando purtroppo,l’accanimento del governatore contro Agropoli,Capaccio Paestum e Castellabate è troppo evidente e non tiene conto delle esigenze di questa area ma è anche palese che è una guerra sottile politicamente ad Alfieri e Coppola altrimenti non c’è nessuna spiegazione.E su queste cose si sta giocando sulla pelle e la salute della gente.Vi sembra cosa da Paese Civile?A noi no.Quindi Coppola e Alfieri mettano la parola fine alrapporto con De Luca vadano da lui e lo sollecitino a riaprire l’ospedale anzi ad assicurare il diritto alla salute ad un’area troppe volte messa sotto i piedi e a Coppola e Alfieri un po il culo dovrebbe bruciare.O no.Sergio Vessicchio

