Dal pomeriggio di ieri sono disponibili 20 posti letto di media e bassa intensità presso il reparto Covid di Agropoli, che fanno capo al responsabile, dott. Gianfranco Glielmi, 16 in più rispetto ai 4 di partenza, ulteriormente ampliabili, se necessario. Restano 6 quelli di terapia intensiva e 2 quelli di sub intensiva, sotto la direzione della dott.ssa Rosa Lampasona. Per quanto concerne il Laboratorio Analisi, in seguito all’arrivo della strumentazione, l’équipe che fa capo al responsabile, dott. Marcello Ametrano, ha seguito in settimana l’apposito corso di formazione. Si attende ora l’arrivo dei reagenti e a partire da sabato mattina sarà possibile effettuare i tamponi molecolari. Il laboratorio potrà trattare 300-350 tamponi al giorno. Verranno analizzati nel laboratorio di Agropoli quelli che fanno riferimento alla popolazione residente sul territorio compreso tra Capaccio Paestum e Sapri, con Roccadaspide incluso.

ROCCADASPIDE

Da questa mattina è operativa anche presso l’ospedale civile di Roccadaspide una tensostruttura pre-triage Covid (nella foto). I volontari della Protezione Civile del Nucleo di Battipaglia hanno montato la tenda messa a disposizione dalla Regione Campania, di concerto con l’Asl Salerno, che servirà a svolgere le adeguate attività di filtro per coloro che dovranno accedere al pronto soccorso del nosocomio rocchese. Una fase di pre-controllo, in questo periodo di emergenza pandemica, con un percorso dedicato e riservato ai pazienti che lamentano sintomi influenzali come febbre, tosse, raffreddore e mal di gola che possono essere riconducibili anche al Coronavirus. Prevale, però, l’indicazione fornita in questi mesi dai medici, ovvero il non recarsi al pronto soccorso in caso di queste particolari sintomatologie.

Sul posto, a seguire le operazioni, anche l’Amministrazione comunale di Roccadaspide, con il sindaco Gabriele Iuliano ed il vicesindaco Girolamo Auricchio, che hanno illustrato anche l’attivazione di un piano in modalità drive-in per permettere ai medici di medicina generale ed ai pediatri di effettuare, come suggerito da una nota del Ministero della Salute, i test antigenici in modo da decongestionare le strutture sanitarie sovraccariche di lavoro in questo momento così difficile. Il polo, attivato nei pressi del Palazzetto dello Sport, permetterà a sanitari ed utenti di effettuare il test in totale sicurezza, con ingressi separati, attrezzature per la continua sanificazione ed assenza pressoché totale di contatto tra i fruitori.

Normalmente operativo anche il reparto di Cardiologia del nosocomio di Roccadaspide, dopo il recente caso di contagio registrato tra il personale infermieristico.