Si annuncia come l’evento di inizio estate più importante degli ultimi anni. Blanco il noto giovanissimo cantante italiano vincitore di Sanremo aprirà la stagione di grandi eventi. Saranno a disposizione del pubblico 15 parcheggi in tutto (visualizzabili sulla mappa in foto), dislocati nei pressi delle chiusure veicolari

Esordio boom per il ‘Maco Festival 2022’ alla Clouds Arena di Capaccio Paestum. L’Amministrazione comunale, retta dal sindaco Franco Alfieri, in occasione del concerto di Blanco in programma il 2 luglio prossimo alle ore 21, che ha registrato da tempo il sold-out con ben 18mila biglietti staccati in prevendita, ha varato un piano traffico straordinario, disponendo la chiusura delle strade immediatamente adiacenti alla Clouds Arena (parte di via Nettuno, parte di via Magna Grecia sia direzione nord che sud, via Porta Giustizia a partire dalla Stazione dei treni di Capaccio-Paestum). Saranno a disposizione del pubblico 15 parcheggi in tutto (visualizzabili sulla mappa in foto), dislocati nei pressi delle chiusure veicolari.

Il primo varco del controllo biglietti sarà posto all’incrocio tra via Nettuno, via Porta Giustizia e via Magna Grecia. Di conseguenza, nel tratto di area pedonale più a ridosso dell’ingresso dell’Arena, potranno accedere solo i possessori del biglietto del concerto. Ingente il dispiegamento di forze dell’ordine per l’occasione, al fine di garantire un’affluenza sicura, corretta ed ordinata degli spettatori, per lo più giovanissimi fans del cantante bresciano provenienti da ogni parte d’Italia. Tra paganti, accrediti, curiosi e persone rimaste senza biglietto, nella città dei Templi sono attese oltre 25mila presenze. Attesi anche corrispondenti ed inviati delle principali testate di settore e delle tv nazionali.