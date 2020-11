SI RISCHIANO ALTRI MORTI E ALTRE TRAGEDIE,LA AZZOLINA VA INDAGATA PER STRAGE

Era stato il primo a chiuderle,è stato il presidente pià autorevole d’Italia anticipando almeno di due settimane tutti i provvedimenti poi presi a livello nazionale e ora non si comprende come possa aver fatto più di un passo indietro sulla questione più delicata che sta sul tappeto quella relativa alla riapertura delle scuole che ha fatto ripartire la seconda ondata come ormai gli scienziati e gli studiosi hanno detto e ridetto ma anche lo stesso De Luca ha ribadito in più di una circostanza.

Studi approfonditi testimoniano come la riapertura delle scuole ha fatto scattare la seconda ondata.E’ di poche ore fa il reportage di una delle università più importanti della Campania e del sud Italia.Nel report della “Vanvitelli” l’esplosione del Covid-19 a Napoli dopo l’apertura delle scuole è un fatto certo,(Clicca qua per l’intero articolo).Il tutto ribadito anche in Università e ospedali di tutta Europa.Non si spiega come il presidente della regione Campania,dopo averci portato esempi concreti nelle sue dirette e dopo aver spiegato in maniera dettagliata e convincente perchè le scuole devono restare chiuse, ora le fa riaprire.Una virata a 360 gradi che testimonia come sia andato totalmente in confusione e come abbia perso la bussola totalmente.Anche per questo motivo i genitori stanno pensando di non mandare i propri figli a scuola.Gruppi facebook e watsup,associazioni e gente libera e sparsa fa sapere che i figli a scuola non li manderà.

De Luca va fermato ora, prima che sia troppo tardi.E’impensabile che i suoi scienziati di riferimento non lo fermino,i suoi assessori più vicini come Bonavitacola e Cascone non lo aiutino a ragionare.Il suo partito spesso lo ha seguito nelle scelte,sostenuto e applaudito come giusto che fosse perchè,almeno fino a questo momento,non ha sbagliato quasi niente e per difendere la Campania ha dovuto gettare il cuore oltre ogni ostacolo mettendo pezze ai guai combinati da un governo che proprio lui ha definito quali dilettanti allo sbaraglio.Ora però anche il suo partito deve fermarlo.Il capogruppo alla regione del PD, uomo posato ed equilibrato,Casillo,lo faccia ragionare e lo inviti a prorogare l’apertura delle scuole alla prossima primavera se no da questo momento così difficile non ce ne usciamo.Ora bisogna farlo ragionare perchè ha perso la brocca e rischiamo di trovarci alla guida della regione uno che non sa da dove partire annullando quanto di buono ha fatto in questo momento.Sull’operato della Azzolina De Luca si è espresso in maniera molto negativa e c’è chi la pensa ancora più drasticamente di De Luca chiedendo l’intervento della magistratura (leggi qua).Sul fatto che la Azzolina debba essere condannata di strage non ci piove,riaprendo le scuole ha ammazzato migliaia di persone e De Luca non può mettersi sullo stesso piano del ministro donna la grillina Azzolina.Ha un’altra storia,un altro prestigio e un’altra capacità l’ex sindaco di Salerno.E’ un professionista della politca non un improvvisato per questo motivo non può e non deve cadere nel tranello di chi lo sta tirando per la gicca per fargli riaprire le scuole causando altri morti e altre tragedie.Ora sembra troppo in confusione si fermi,rifletta e ripensi.Le scuole non vanno riaperte altrimenti la sua carriera politica è al capolinea a parte i morti e le tragedie che causerbbe una simile decisione, comincerebbero a ridere di lui questa volta con fatti alla mano e non per le battute che solitamente fa.Forse bisognerebbe prendere in prestito la frase dell’ormai ex commisario alla sanità calabrese quel Cotticielli che disse ai microfoni di report di non essere più lui.De Luca è ancora lui? Se davvero pensa di riaprire le scuole ci vuole un buon neuropsichiatra per riprenderlo.Sergio Vessicchio