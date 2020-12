CEDIMENTO DI UN MURO DI CONFINE IN VIA G. NICOTERA A PELLEZZANO (SA). IMMEDIATO L’INTERVENTO DI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, VIGILI DEL FUOCO E VOLONTARI DELLA LOCALE PROTEZIONE CIVILE PER LA MESSA IN SICUREZZA.

A seguito del cedimento di un muro di confine, risulta interdetto al traffico veicolare e pedonale Via G.Nicotera in Pellezzano Capoluogo, esclusivamente nel tratto dal civico 37 al civico 39.Sul posto si sono recati agenti della Polizia Municipale, dipendenti dell’Ufficio Tecnico Comunale, i volontari della Protezione Civile S. Maria delle Grazie e i vigili del fuoco per verificare lo stato dei luoghi. Sul posto anche il Consigliere Comunale delegato Vito Mona.”Innanzitutto – ha detto il Sindaco, dott. Francesco Morra – nel ruolo istituzionale che mi compete, sento il dovere di porgere a nome dell’Ente, le scuse per i danni arrecati alle famiglie del posto, dove si è verificato il cedimento del muro di confine.

Sono stati già incaricati geologi e funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale, che nelle prossime ore si recheranno sul luogo dell’incidente, oltre per effettuare una valutazione dei danni, anche per predisporre un piano di messa in sicurezza della zona”.”La prima cosa che vorrei sottolineare – ha aggiunto il Primo Cittadino – è che per fortuna non ci sono stati danni a persone, ma solo a cose. Inoltre, stiamo già predisponendo la procedura di stanziamento di alcuni fondi relativi alla messa in sicurezza del territorio, prevedendo di investire delle risorse per interventi di messa in sicurezza su Via G. Nicotera dove si è verificato il cedimento del muro di confine. Sono fondi che dovevano essere destinati ad altri interventi e che ora, per somma urgenza, verranno dirottati per ripristinare lo stato dei luoghi”.La momentanea interruzione di via G. Nicotera ha imposto la predisposizione del doppio senso veicolare di marcia dalla Chiesa di S.Anna fino al civico 39 e dalla SP27 fino a Piazza Genovese. I tecnici monitoreranno l’intervento di messa in sicurezza.

IL VIDEO