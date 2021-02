Un primato che certo non fa piacere non per i colori delle regioni ma per il rischio e la paura nei cittadini.E’ la fondazione Gimbe a fare il rapporto,come sempre.

I NUMERI

Sono 69.679 i positivi al Covid19 nella regione meridionale, oltre 20mila in più alla seconda regione, la Lombardia, che ne ha 48.693, e 30mila in più della terza, la Puglia, a 38.034 positivi. Questi i dati della Fondazione Gimbe sul monitoraggio della pandemia, aggiornati a 24 ore fa. “Nella settimana 10-16 febbraio – scrive Gimbe – la Regione Campania ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 4,4%. Nelle ultime 2 settimane si rileva un’incidenza di 366 casi positivi per 100.000 abitanti”. La Campania viene quindi collocata in “zona rossa”, per il Gimbe, ossia come Regione con un “numero di nuovi casi per 100.000 abitanti nelle ultime 2 settimane e incremento percentuale dei casi nell’ultima settimana superiore alla media nazionale”. Non si tratta, quindi, della zona rossa prevista dal DPCM 3 novembre 2020.

SALERNO LA PRIMA PROVINCIA DELLA CAMPANIA PER CONTAGI

Per quanto riguarda le province, è a Salerno che si registra il maggiore aumento di contagi. Il grafico di Gimbe illustra il posizionamento delle Province campane (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno) in relazione alle medie regionali di incidenza per 100.000 abitanti delle ultime 2 settimane (2 – 16 febbraio) e dell’incremento percentuale dei casi (9 – 16 febbraio).