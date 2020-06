Ieri la Campania ha fatto registrare 5 morti,10 in tre giorni un dato che spesso passa sotto traccia ma che è il più importante e difficile da digerire.Per il secondo giorno di seguito la regione di De Luca non fa regestrare contagi e questo è sicuramente,per il momto,rassicurante anche se non bisogna cullarsi.Crescono i ricoveri in terapia intensiva.

Dopo tre mesi raggiunta quota zero

Era il 26 febbraio quando il presidente della regione Vincenzo De Luca annunciava il primo caso in Campania. Da allora, i numeri avevano iniziato a crescere in maniera esponenziale, raggiungendo il “record” di 225 casi in un solo giorno lo scorso 1° aprile, che fece registrare anche 19 morti, altro record negativo per la regione. Da allora, il lento calo, con qualche oscillazione che talvolta ha fatto scattare qualche campanello poi risultato per fortuna falso allarme.

I NUMERI

Ricoverati con sintomi: 133 (-27)

Ricoverati in terapia intensiva/sub-intensiva: 7 (+2)

In isolamento domiciliare: 634 (-31)

Attualmente positivi: 774 (-56)

Guariti: 3.623 (+51)

Deceduti: 425 (+5)

Nuovi positivi: 0

Coronavirus, i contagi da inizio pandemia per provincia

Questi i numeri dei contagiati da inizio pandemia, ripartiti per provincia. Appena mille casi in tutta Napoli, che supera i 2.500 considerando anche la provincia. Salerno “seconda” per numero di contagi, seguita da Avellino, Caserta e Benevento, quest’ultima con appena duecento casi. Dati aggiornati alle 17 di venerdì 5 giugno e comunicati dalla Protezione Civile della Regione Campania.

Provincia di Napoli: 2.625 (di cui 1.003 Napoli Città e 1.622 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 687

Provincia di Avellino: 547

Provincia di Caserta: 462

Provincia di Benevento: 209

Altri in fase di verifica Asl: 292