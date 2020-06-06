CRONACA IN PRIMO PIANO PONTECAGNANO,DONNA PRECIPITA DAL BALCONE E MUORE admin 3 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa In via Piave a Pontecagnano,questa mattina,una donna è caduta dal balcone ed è deceduta sul colpo.Sull’accaduto indagano i carabinieri. Tags: DONNA PONTECAGNANO Continue Reading Previous: PER IL SECONDO GIORNO ZERO CASI IN CAMPANIA,MA 10 MORTI IN 3 GIORNI,IERI 5/I NUMERI DELLA PANDEMIA IN REGIONENext: AGROPOLI,TURISMO SOTTO SHOCK E’ MORTO ANTOINE Articoli correlati BATTIPAGLIA, IL VICE SINDACO ANGELO CAPPELLI, CANDIDATO ALLE REGIONALI CON DE LUCA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa IN PRIMO PIANO POLITICA BATTIPAGLIA, IL VICE SINDACO ANGELO CAPPELLI, CANDIDATO ALLE REGIONALI CON DE LUCA admin 9 minuti ago TURISMO D’ELITE,AGROPOLI-CASTELLABATE-PAESTUM FIRMANO LA SVOLTA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO TURISMO D’ELITE,AGROPOLI-CASTELLABATE-PAESTUM FIRMANO LA SVOLTA admin 1 ora ago AGROPOLI,TURISMO SOTTO SHOCK E’ MORTO ANTOINE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI,TURISMO SOTTO SHOCK E’ MORTO ANTOINE admin 2 ore ago PER IL SECONDO GIORNO ZERO CASI IN CAMPANIA,MA 10 MORTI IN 3 GIORNI,IERI 5/I NUMERI DELLA PANDEMIA IN REGIONE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO PER IL SECONDO GIORNO ZERO CASI IN CAMPANIA,MA 10 MORTI IN 3 GIORNI,IERI 5/I NUMERI DELLA PANDEMIA IN REGIONE admin 13 ore ago ARRESTATO SINDACO DI PRAIANO PER UNA MAZZETTA DI 250 EURO ORA AI DOMICILIARI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO ARRESTATO SINDACO DI PRAIANO PER UNA MAZZETTA DI 250 EURO ORA AI DOMICILIARI admin 17 ore ago AQUARA,VINCENZA RUSSO TROVATA MORTA IN CASA E’ GIALLO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO AQUARA,VINCENZA RUSSO TROVATA MORTA IN CASA E’ GIALLO admin 24 ore ago