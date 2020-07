Non possiamo e non dobbiamo essere complici dei questa vergogna,di questo schifo,di questa mattanza.Non c’è niente che funzioni in un porto che doveva essere,lo ripetiamo per l’ennesima volta,un volano di sviluppo e di benessere e invece si è trasformato nella fogna della città dove gli interessi hanno prevalso sulla pubblica utilità e dove l’abbandono è il sottofondo di una miscela dove si mescolano incompetenza e porcherie per favorire interessi di singole persone ben agganciate con il palazzo.Sia chiaro non avviene solo al porto basta vedere cosa c’è in altre parti della città con consiglieri comunali che vengono favoriti a dispetto di sentenze chiare ed inequivocabili di tribunali che vengono disattese per favoreggiamento.Prima o poi la giustizia arriva.Il porto è un agglomerato di negligenze e di approssimazioni dove la capitaneria di porto,purtroppo è stata messa all’angolo mentre dovrebbe avere più potere perchè è l’unico istituto credibile e funzionale,dove l’andazzo generale è di disordine ad ogni ora e dove si trasgredisce su tutto.Da qualche giorno è partita la rimozione delle alghe accantonate per l’ennesima volta sotto la rupe perchè non si ha voglia di toglierle, ne hanno i mezzi e i fondi,addirittura stanno facendo i lavori di rifacimento dei marciapiedi impedendo il passeggio parziale verso i pontili(era proprio questo il momento di farli),stanno facendo i lavori alla diga foranea con conseguente perdita di posti barche importanti e grandi,sbarre sempre aperte con corse automobilistiche e con moto all’impazzata a tutte le ore.Un disordine totale che stiamo denunciando da anni.

Ma quello che più ha dato nell’occhio e ha infastidito tutti in special modo i turisti,è stato aprire un cantiere edile in piena estate con la privazioni di posti auto per i diportisti e uno scenario a dir poco disprezzabile per il turismo.E poi con le auto e le moto che sfrecciano continuamente,il marciapiede chiuso perchè cantierizzato la gente rischia di essere investita continuamente.Un degrado e un abbandono senza precendenti.Questa è anche una situazione che scaturisce da un fronte politico apparentemente rilassato.Un gruppo ben noto di consiglieri comunali tiene sotto scacco il sindaco e lo minaccia.Un cartello di consiglieri comunali che ha messo le mani su porto,lungomare, zona lido azzurro e su queste aree si celano interessi più o meno noti che portano allo sbando la città di Agropoli ma dove si perpetuano interessi di grande valenza economica e personale.Quindi tenere in disordine il porto,e non solo,è un fatto voluto per non dare nell’occhio e continuare a fare quello che si vuole mettendo da parte il turismo,la crescita di Agropoli e l’ordine pubblico.Purtroppo questo stato di abbandono lo pagano i cittadini,gli imprenditori,gli operatori turistici,coloro che inveestono o che vorrebbero investire.Un fatto gravissimo che paralizza la città ormai in balia delle onde mentre si sprecano bandiere blu,riconoscimenti finti e si continua a dire che tutto va bene come se la gente non ha occhi per vedere.Sergio Vessicchio