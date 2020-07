Il costone è cominciato a franare oggi prima di mezzoggiorno.In più step ha fatto registrare caduta di massi e terra nell’acqua dove però,per fortuna,non c’erano bagnanti perchè si tratta di un insenatura dove non ci può arrivare.Grande spavento in costiera amalfitana, ai confini tra Praiano noi Positano, in zona Laurito per una frana che si è staccata dal costone

roccioso. La caduta in mare di terra e pietre ha alzato una nuvola ben visibile e che ha fatto temere per il peggio. Non si sono invece registrati feriti per fortuna. Sul posto immediatamente una motovedetta della capitaneria di porto. Il tratto in questione è interdetto alla balneazione proprio per la fragilità del costone. Si attende l’arrivo di un elicottero per un sopralluogo aereo e di squadre da terra per accertare la tenuta della parte contigua del costone franato. A confermare che non si tratta di nulla di grave anche il sindaco di Positano Michele De Lucia.Non conosciamo l’entità del danno né la causa che, ipoteticamente, potrebbe essere il caldo che ha indotto il terreno ad essere particolarmente secco e instabile.Fortunatamente si tratta di una zona non balneare e ciò fa ben sperare per l’incolumità dei residenti.