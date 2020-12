E’ solo un misero pazzo folle perchè ammette,e non può fare altro,che la seconda ondata è stata causata dall’apertura delle scuole e a Porta a Porta ha avuto il coraggio,non chiaramente,di dire che in maniera scaglionata si aprono le scuole anche incalzato da quel maledetto Bruno Vespa il quale da tempo spinge per la riaperura delle lezioni mentre racconta quotidianamente i tanti morti che il coronavirus ha causato dopo l’apertura delle scuole.E’una follia una cosa delgenere e non può passare,non deve passare.Conte ha sulla coscienza la seconda ondata insieme a quella incapace e pericolosa della Azzolina.Un’altra strage non ce la possiamo permettere.Se tutti abbiamo esaltato la gestione della prima fase da parte di Conte non possiamo ora non maledire la riapertura delle lezioni che non saranno la sola causa ma di certo la principale.Non lo diciamo noi lo dicono gli scenziati a tutti i livelli,perchè non sivuole dare ascolto ai vari Ricciardi,Galli,Palù e tanti altri che stanno gridando a voce unanime che la riapertura delle scuole fa arrivare la terza ondata.E ci chiediamo dov’è la magistratura capace di impastire processi farsa per fare politica ma non colpisce chi realmente attenta la vita delle persone come questi delinquenti che stanno al governo oggi.Non auspichiamo nuove elezioni,non ci va di fare politica,chiediamo che queste merde che vogliono causare una’altra strage,un’altra ondata riaprendo le scuole vengono fermati,bloccati in questa scellerata azione devastante per il nostro paese.lamagistratura,il capo dello stato,chi coonta non può lasciare solo un paese in decisioni scandalose che costerebbero altre vite umane.Basta rinviare le lezioni di un altro mese e mezzo o du emesi,prorogarle fino a fine giugno facendo uscire il paese dalla crisi e invece in piena camapgna di vaccinazione questi bastardi riparono le scuole e fanno ripartire il contagio.Questa cosa va fermata,va bloccata,va censurata.De Luca in Campania ha fatto già sapere che non le riaprirà se non sono in sicurezza ma una sola rondine non fa primavera.Questa situazione deve assolutamente essere chiarita,non si può affondare un paese in questo modo.Un presidente del consiglio mai votato da nessuno,preso in mezzo alla strada da gentaglia come i grillini non può portarci nel baratro in questo modo.Ora basta.Intanto il messaggio e di non mandare i figli a scuola tanto li promuovno e in classe fanno molto meno che da casa.Poi si vede.Sergio Vessicchio

Continue Reading