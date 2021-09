La sua tragica morte non risulterà vana se i suoi amici, i suoi parenti e il suo comune Castellabate riusciranno nell’impresa di far riaprire l’opedale di Agropoli chiuso dal partito Fratelli D’Italia di cui l’attuale sindaco e ricandidata Luis Maiuri è esponente provinciale insieme a Forza Italia e a tutto il centro destra. No che la Maiuri avrebbe voluto la chiusura dell’ospedale ma è il partito di riferimento. La sinistra non lo ha aperto anzi ci ha fatto solo campagne elettorali. Dopo la morte del piccolo Tommy studente del liceo scientifico di Agropoli e dopo l’appello dei suoi genitori di riaprire l’ospedale di Agropoli perchè il trasferimento dal luogo dell’incidente fino a Vallo della Lucania ha fatto perdere tempo prezioso per salvargli la vita, e per evitare altre morti simili, si è messa in moto la macchina della solidarietà e della richiesta.

LA PETIZIONE LANCIATA ONLINE E’ DIRETTA AL MINISTRO DELLA SALUTE SPERANZA

La petizione lanciata on line (clicca qui) segue l’appello dei genitori di Tommaso Gorga. Questo il testo della petizione:

«Il 18 settembre del 2021 si è consumata una tragedia. Un ragazzo di soli 15 anni è morto in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto a Castellabate. I soccorsi sono immediatamente arrivati sul posto ma il pronto soccorso più vicino era a Vallo della Lucania, a circa 50 km di distanza e con un tragitto durato circa 50 minuti. Per i medici di Vallo della Lucania, nonostante abbiano provato in ogni modo a salvare la sua giovane vita, non c’è stato nulla da fare. In un luogo strategico per il Cilento, con una popolazione dei comuni limitrofi di circa 55mila abitanti, che si triplicano almeno nei mesi estivi, è a dir poco assurdo che non ci sia un presidio di primo soccorso