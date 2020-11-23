ATTUALITA' IN PRIMO PIANO RAI 2 FOCUS NEL CILENTO,RIVEDIAMO IL VIDEO admin 5 ore ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa Tg2 è andata nel Cilento per fare un focus su una parte del Cilento,Da vedere perchè troppo bello.Guarda Tags: CILENTO rai 2 roscigno vecchia Continue Reading Previous: CAPACCIO PAESTUM,POLEMICHE SUL BANDO DELL’ADDETTO STAMPANext: ALTAVILLA SILENTINA,SUPERA IL COVID MA MUORE PER I DANNI AL POLMONE,MORTA UN’ALTRA ANZIANA A BUONABITACOLO Articoli correlati MASSIMO SANNINO FILCA CISL: “IL TERREMOTO CI CAMBIO’ LA VITA” Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' MASSIMO SANNINO FILCA CISL: “IL TERREMOTO CI CAMBIO’ LA VITA” admin 19 minuti ago AGROPOLI,LE SCUOLE RIAPRONO IL 3 DICEMBRE MA NON BASTA,SE NE DEVE RIPARLARE NEL 2021,IL SINDACO CACCI LE PALLE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI,LE SCUOLE RIAPRONO IL 3 DICEMBRE MA NON BASTA,SE NE DEVE RIPARLARE NEL 2021,IL SINDACO CACCI LE PALLE admin 21 minuti ago RIAPERTURA SCUOLA MONTA LA PROTESTA IN CAMPANIA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO RIAPERTURA SCUOLA MONTA LA PROTESTA IN CAMPANIA admin 1 ora ago AGROPOLI,ANCORA 5 POSITIVI L’ANNUNCIO DEL SINDACO,CI SONO ANCHE DUE GUARITI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI,ANCORA 5 POSITIVI L’ANNUNCIO DEL SINDACO,CI SONO ANCHE DUE GUARITI admin 2 ore ago VERGOGNA RIAPRONO LE SCUOLE,L’APPELLO:NON MANDATE I VOSTRI FIGLI A SCUOLA,ATTO DELINQUENZIALE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO VERGOGNA RIAPRONO LE SCUOLE,L’APPELLO:NON MANDATE I VOSTRI FIGLI A SCUOLA,ATTO DELINQUENZIALE admin 2 ore ago ALTAVILLA SILENTINA,SUPERA IL COVID MA MUORE PER I DANNI AL POLMONE,MORTA UN’ALTRA ANZIANA A BUONABITACOLO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO ALTAVILLA SILENTINA,SUPERA IL COVID MA MUORE PER I DANNI AL POLMONE,MORTA UN’ALTRA ANZIANA A BUONABITACOLO admin 2 ore ago