Fanno bene gli studenti degli istituii superiori a protestare e scioperare e a non entrare in classe. Le scuole non sono in sicurezza e il contagio maggiore, lo dicono gli scienziati, avviene a scuola sicurezza o non sicurezza. La seconda ondata c’è stata a settembre e ottobre per la riapertura delle scuole e per questo motivo dovrebbero arrestare i responsabili per strage (Conte e Azzolina). Si rischia una nuova ondata ancora più pericolosa.

LA SITUAZIONE A NAPOLI

Manifestazioni e scioperi sono annunciati al liceo Vittorini, al Sannazzaro, al Fermi-D’Adda ma in settimana anche altre scuole dovrebbero protestare con il boicottaggio del rientro in classe e non collegandosi alle lezioni a distanza. Nella giornata di domani non torneranno in aula gli studenti del ‘Vico’ dove è in programma la sanificazione a seguito dell’occupazione effettuata dai ragazzi nei giorni scorsi.

Regolare invece si annuncia, al momento, il rientro degli studenti del ‘Labriola’ che si sono dati una settimana per valutare le misure adottate per il rientro. In Campania e a Napoli le scuole superiori sono ‘chiuse’ ed esclusivamente in Dad dal 16 ottobre 2020 per un’ordinanza emessa dalla Regione Campania e il rientro per il 1 febbraio 2021 è stato deciso a seguito della pronuncia del Tar Campania che ha accolto nelle scorse settimane il ricorso presentato da gruppi di genitori No Dad.