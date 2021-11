Il portavalori, questa mattina, si trovava in via Capasso nella zona di via Irno a Salerno. La guardia giurata che, insieme ad un collega rimasto nel furgone portavalori dell’istituto di vigilanza Cosmpol, stava portando dei sacchi con all’interno soldi, è stato colpito alla testa dopo essere stato disarmato. Ancora da quantificare l’entità del bottino che è stato sottratto. Sul posto sono intervenuti gli uomini di polizia, scientifica, carabinieri e guardia di finanza per le prime indagini. Sull’asfalto ci sono anche tracce di sangue per la ferita riportata dal vigilantes. Si stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza del vicino supermercato per cercare di risalire all’identità degli autori della rapina. Avrebbero agito due banditi che si sono poi dati alla fuga per le strade del quartiere.

LA FUGA DEI DUE BANDITI

La fuga a bordo di un furgoncino. L’arma del vigilantes sarebbe stata portata via dai rapinatori. Al momento, non si conoscono le condizioni dell’addetto alla vigilanza, ma, stando a quanto si apprende, quando è stato trasportato in ospedale era cosciente. Mentre è in corso la quantificazione del bottino, sono state avviate le ricerche e tutte le indagini del caso. Sul posto gli agenti della polizia, guardia di finanza e carabinieri

LA REAZIONE NEL QUARTIERE

La reazione nel quartiere dove è avvenuto l’episodio è di grande tensione e paura. Sotto choc abitanti e commercianti del quartiere Irno: la zona della rapina, infatti, è una delle più frequentate soprattutto per la presenza, a pochi metri dall’ufficio postale, della scuola “Calcedonia” e anche del supermercato “Sidis”.