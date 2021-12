E’ il giorno del centenario, sembrava essere lontanissimo e invece eccolo qua. Il Bar Santa Lucia rappresenta uno dei testimoni di un secolo durante il quale Salerno ha vissuto varie ed epocali trasformazioni, la città ha ha vinto e perse sfide e quel municipio che fu sede anche di Salerno capitale ha un dirimpettaio che ne ha supportato gli eventi, il Bar santa Lucia. Collocato in via Roma in un posto topico della movida il locale oggi è gestito dalla Famiglia Russo, Umberto, Generoso , Elio e Concetta con le loro famiglie aiutati dai collaboratori. E’ un punto di riferimento e ha il primato di essere uno dei bar più antichi di Salerno. Domani sarà un giorno particolare perché sono 100 anni e non a caso nell’etichetta di intitolazione c’è la data del 1921. E per questo motivo ci saranno degli eventi che i titolari hanno organizzato per domani.

L’EVENTO E LA STORIA

L’evento nasce perché giunti ormai al ^ anno di attività presente con il nome Bar Santa Lucia chiamato così in onore della Santa e della zona, oltretutto li vicino c’è una chiesa quella di Santa Lucia molto carina e visitabile. Difronte al comune nacque questo Bar luogo di incontro dei pescatori, dei lavoratori, e dei Salernitani che nelle ore di pausa si recavano li per trascorrere del tempo con amici e conoscenti e famiglie. Oggi questa attività ha raggiunto un traguardo bellissimo e i Proprietari la famiglia Russo hanno portato più in alta la tradizione modificando e ampliando l’attività con pizzeria Ristorante, Paninoteca, Cocktelleria, insomma un vero e proprio AmericanBar. L’evento di Lunedì 13 Dicembre inizierà alle ore 21:00 con musica dal vivo TributeBand LucioBattisti, a seguire una Tombolata rapida con premi di soggiorno e cene presso le strutture, ed infine Torta Spumante, l’ingresso è gratuito e la parola d’ordine è Divertimento, sempre con le giuste distanze e rispetto norme COVID-19.

LA PERGAMENA E I RICORDI

LO SCRITTO DELLA PERGAMENA

Questo locale perpetua la tradizione iniziata nella prima metà dell’ottocento. Quando in via della marina, poi via Garibaldi, oggi via Roma, fecero la loro apparizione bar, ristoranti, alberghi e circoli. Da allora, divenne l’arteria principale e più elegante, tanto che i salernitani la definirono “il salotto della città”. Gli avventori che entrano in questo bar devono sapere che la parete sul fondo A settentrione, faceva parte delle mura longobarde che cingevano e difendevano la “Opulenta Salernum“, a mezzogiorno verso il mare. Il bar Santa Lucia, gestito attualmente dalla famiglia Russo, agli inizi del novecento denominato “Caffè del Leone”, ha Il privilegio di essere ubicato, in parte davanti alla “Torre di Guaiferio”, Principe Salernitano dall’861 all’876. Dal portone d’ingresso dell’ottocentesco palazzo situato accanto al Bar verso ponente, al civico 206, superato uno stretto androne ci si inerpica per un angusta scala che dà accesso agli appartamenti che si trova all’interno della “torre di Guaiferio”. Quest’ultima è ben visibile dal retrostante vicoletto che porta il nome del glorioso principe longobardo, il quale nel 872, sconfisse i saraceni che sin dall’autunno dell’871, si erano presentati con una poderosa flotta davanti alla città cingendola d’assedio. Quasi tutti i fabbricati che si affacciano su via Roma, nel tratto compreso tra via Porta di Mare il Vicolo delle Colonne, hanno gli accessi dal vicolo Guaiferio. I portoni con piccoli androni presentano scale strette e scomode, le stesse che servivano agli armigeri per accedere ai camminamenti situati sulle mura di difesa della città. Manufatto scritto da Ugo Pecoraro già Vice Direttore del museo diocesano di Salerno.

