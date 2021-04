Un giovane barbiere salernitano che ha intitolato la sua attività a “San Matteo” a devozione del Santo Patrono ma anche per il suo nome, si è visto costretto ad aprire e lo ha fatto sotto forma di protesta. Matteo Fortunato ha aperto questa mattina la sua attività a Mercatello. Matteo si rivolge al presidente de Luca al quale chiede di poter far entrare anche un cliente alla volta.L’artigiano, a chi gli dimostra solidarietà e vicinanza, non manca di far presente gli sforzi anche economici fatti prima della nuova chiusura determinata dalla zona rossa in virtù di tutti gli adeguamenti alle disposizioni anti covid che hanno comunque creato una spesa aggiuntiva.

QUESTE LE SUE DICHIARAZIONI RESE ALLA STAMPA

“Siamo tra le poche categoria a subire le conseguenze ingiuste di questa chiusura. Basta guardarsi intorno per vedere che di rosso qui non c’è niente se non il sangue che scorre nelle nostre vene. Sulla spiaggia se vi affacciate in questo momento ci sono gruppi di persone tranquille a prendere il sole come se nulla fosse, al nostro presidente De Luca che vogliamo bene lo supplichiamo in ginocchio, vogliamo solo lavorare e in sicurezza”. Mostra le bollette da pagare in nove mesi e sta ottenendo grande solidarietà non solo dai suoi colleghi ma anche dalla cittadinanza.