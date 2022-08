SALERNO, LO STRESS DI ENZO PELLEGRINO COLPITO DAL COVID ESCE DALLA TERAPIA INTENSIVA: ” NO VAX PER SCELTA MA ME LA SONO VISTA BRUTTA HO AVUTO PAURA DI MORIRE RINGRAZIO TUTTI”

Il re delle notti in questo periodo volava da una discoteca all’altra per riprendere ed esaltare le movide salernitane. Quest’anno, stranamente, non lo si vedeva ne sentiva, non sapevamo che stesse al san Leonardo a lottare contro il virus, finito peraltro in terapia intensiva. Il suo racconto scritto sui social è uno sconforto ma anche una liberazione per lui e per chi, come noi, gli vuole bene da sempre. Si è ammalato all’inizio di agosto ora è tornato negativo e st a casa ma i postumi sono evidenti. La sorpresa è stata leggere il suo post perchè noi non sapevamo della sua situazione. Il suo racconto è da brividi:

“NO-VAX per scelta non conoscendo assolutamente i rischi che potevo correre . Sono arrivato in questo reparto con gravissime difficoltà respiratorie unite ad una grande sensazione di paura e di sconforto in cui la vita e la morte sono la stessa cosa. Paura di poter morire da un minuto all’altro perchè quando ti manca l’aria, non respiri ma sei cosciente, vedi la morte accanto al tuo letto. In preda allo sconforto, solo, senza gli affetti più cari, senza la mia famiglia, senza la forza per chiamare, senza un volto amico vicino a me. Momenti terribili che restano indelebili nella memoria.

Poi però vedi delle persone attorno a te che non conosci, che non hai mai visto, chiuse nei loro scafandri di protezione ma lì per aiutarti, per fare il loro lavoro, per alleviare tutte le tue sofferenze, per farti respirare meglio, per accudirti. E anche per darti una parola di conforto, di speranza e di incoraggiamento a non mollare, ad aiutarti a credere nella possibilità di farcela. Vedi medici ed infermieri che ti stanno accanto, che impiegano tutto il loro sapere e le loro forze per sconfiggere questo maledetto virus. Li vedi armeggiare sui tubi per riuscire a farti respirare meglio e li senti incoraggiarti, invitarti a non mollare, darti una speranza. E allora queste persone diventano i tuoi amici… non sono più volti sconosciuti ma persone che non vedi l’ora di rivedere, che aspetti ogni mattina, a cui ti aggrappi, a cui ti affidi .. Ringrazio il reparto del quarto piano di pneumatologia corpo C e D e le belle parole del Dott. Silvestro Damico che mi hanno garantito il mio ritorno alla vita normale .. Ringrazio tutti gli amici e conoscenti ed anche estranei che mi hanno regalato parole di conforto .. stimolato a nn mollare mai .. Le mie figlie .. mia sorella .. La mia famiglia .. dulcis in fundo .. per tutte le volte che c’è sempre stata .. Manuela Lucchini .. Tantissime le frasi a me dedicate .. ne pubblico una perchè è la più emblematica .. ma quella che racchiude forza e dolcezza .. NN CI FAR PREOCCUPARE .. DAI CHE SEI UNA ROCCIA ACCAREZZATA DALLE ONDE DEL MARE .. ” . Enzo Pellegrino può riprendere, lui che non ha paura di niente può rimettersi in carreggiata, riprendere a stressarsi per la musica, le trasmissioni, le discoteche, per il suo lavoro e per tutti perchè Enzo Pellegrino è di tutti, è nostro. Il covid sarà, presto, un lontano ricordo anche per lui. Buon lavoro Enzo un abbraccio forte. Sergio Vessicchio