Due auto sono rimaste coinvolte in incidente stradale che si è verificato in Corso Garibaldi all’altezza dell’incrocio con Via dei Principati. Due le persone rimaste ferite, soccorse dai volontari dell’#Humanitas. La strada è rimasta chiusa, con deviazione sul Lungomare ed inevitabili ripercussioni sul traffico, per rimettere in sicurezza la strada e consentire ai #Carabinieri di effettuare tutti i rilievi del caso per la ricostruzione di quanto accaduto.

Quello tra Via dei Principati e Corso Garibaldi, a #Salerno, è uno degli incroci più pericolosi del capoluogo dove spesso si verificando incidenti a causa del mancato rispetto del diritto di precedenza ma anche per l’elevata velocità di chi percorre la strada in direzione Via Roma.