Il caso Tortorella fa discutere non poco in queste ore,l’arresto del primario è un fatto eccezionale per le accuee che gli vengono rivolte. Il primario oncologico finito ieri ai domiciliari con la pesantissima accusa di omicidi plurimi colposi, è indagato – come titola, in prima pagina, il quotidiano “La Città” – anche per la morte dello psichiatra e medico legale Antonello Crisci(foto),figlio del professor Nicola Crisci primo sindaco di Agropoli nell’era repubblicana, anche lui operato dallo stesso medico.

Il docente è deceduto nel 2018 dopo atroci sofferenze a seguito di un intervento di colecistectomia per via laparoscopica.Per l’articolo completo sulla città(clicca qua)