Due imprenditori salernitani operanti nel settore della grande distribuzione sono stati arrestati dai militari della Guardia di Finanza di Salerno, 26 febbraio 2021. Ai domiciliari sono finiti due fratelli, Luigi Di Bianco e Maria Rosaria Di Bianco, che gestivano una rete di supermercati in città. I due imprenditori sono accusati di bancarotta fraudolenta per distrazione patrimoniale, correlati al fallimento di numerose società riconducibili al medesimo gruppo imprenditoriale.