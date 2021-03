Prima un corteo lunghissimo, poi la contestazione si è spostata sotto la sede del genio civile dove De Luca registra il suo intervento social video del venerdì pomeriggio. In primis c’era la volontà di bloccare la registrazione della trasmissione. I manifestanti hanno chiesto alle forze di polizia di togliersi il casco in segno di solidarietà. Quando poi si sono accorti che il presidente si era recato altrove per registrare il corteo si è spostato sul lungomare passando nei pressi della questura e della prefetura.

LE CATEGORIE SCESE IN PIAZZA

Ristoratori e parrucchieri, ambulanti e «no-Dad», persino alcuni gestori di centri di scommesse. Sono arrivati da Napoli e Benevento per sostenere i colleghi salernitani nella protesta contro il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che ogni settimana registra dalla sede del Genio Civile di Salerno la tribuna social poi mandata in onda sul profilo Facebook del presidente della giunta regionale. Quando i manifestanti hanno compreso che il governatore poteva aver dirottato altrove l’appuntamento social, il corteo si è spostato sul Lungomare, dirigendosi verso il Comune, accompagnato da cori e striscioni contro De Luca. E all’altezza di via Roma, poco distante da Palazzo di Città, c’è stato un blocco stradale.

PRO DE LUCA

In tanti però,pur condividendo le ragioni dei manifestanti, categorie messe in ginocchio da questa situazione, hanno preferito dare il proprio sostegno al presidente il quale ha ragione ha provveduto a chiudere le scuole e a fare i restringimenti per evitare che la pandemia in Campania prendesse una piega non controllabile. In molti sostengono che le chiusure dei Vincenzo De Luca e del governo sono giuste. Ma tutti, proprio tutti, hanno comunque manifestato solidarietà ai manifestanti per le condizioni in cui si trovano.