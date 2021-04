E’ ferita in modo serio ma per fortuna non è in pericolo di vita la donna che nella tarda mattinata è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto in Via Dei Greci, in zona Fratte a Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento la donna – che si trovava al volante – ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere violentemente contro un muro di contenimento.

Il primo a prestarle soccorso è stato un Vigile del Fuoco fuori servizio che si trovava a transitare in zona e che ha estratto la malcapitata dalle lamiere contorte mettendo poi in sicurezza il veicolo. In poco tempo è sopraggiunta una squadra dei caschi rossi ed una ambulanza dell’Avis che trasportato la donna all’Ospedale “Ruggi” per le cure del caso. Inevitabilmente il traffico veicolare è andato completamente in tilt per alcune ore.