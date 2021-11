L’ex assessore della prima giunta Napoli e attualmente consigliere comunale di Salerno è finito nel mirino della magistratura per i mercatinidi Natale. Loffredo è indagato per turbativa d’asta nell’ambito di un’inchiesta sui mercatini natalizi avviata nel 2016. La Procura guidata da Giuseppe Borrelli e Luigi Alberto Cannavale gli contesta di avere rivelato, in concorso con Alberto Di Lorenzo, dirigente apicale del settore Attività produttive e già capo staff prima del sindaco De Luca, poi del suo successore Napoli, il contenuto del bando per le “casette di Natale” prima della sua pubblicazione. Nel bando sarebbe anche stata aggiunta una clausola che consentiva di ottenere 20 punti aggiuntivi.

Tra gli indagati figurano anche i vertici della società “Buongiorno Italia” che si aggiudicò il bando, Francesco Ferrara e Michele Fiore, e un sindacalista degli ambulanti, Aniello Pietrofesa, che secondo l’ipotesi accusatoria fece da tramite tra la società e il Comune. l nome di Dario Loffredo compare anche nella più recente inchiesta sui rapporti tra politici, amministratori e coop a Salerno. Inoltre Loffredo fu condannato in primo grado assieme al governatore Vincenzo De Luca , ma assolto poi in appello e in Cassazione, per la vicenda del termovalorizzatore, e in particolare per presunti illeciti legati alla sua nomina a project manager. Successivamente però è avvenuta la rottura e Di Lorenzo, intervistato di recente dal Corriere del Mezzogiorno, ha scelto di trasferirsi a Roma dove lavora come dirigente nel settore della mobilità.

L’accusa ipotizzata dalla Procura per i cinque indagati è di concorso in turbativa d’asta. Gli accertamenti sono legati all’appalto per l’organizzazione dei mercatini di Natale del 2016. Dopo il filone relativo agli appalti concessi alle cooperative sociali – nel quale risultano indagati anche il governatore Vincenzo De Luca, il sindaco Vincenzo Napoli ed il consigliere regionale Nino Savastano (ai domiciliari) – una nuova vicenda giudiziaria coinvolge il Comune di Salerno.