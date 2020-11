L’uomo è stato accoltellato in via via Gherardo degli Angeli dal genero di 20 anni nel pomeriggio di ieri, il ragazzo era subito stato fermato dalla polizia.Dopo la perquisizione a casa è scattato l’arresto.

E’ stato arrestato il ragazzo di 20 anni, A.D’A le sue iniziali, accusato di aver accoltellato il suocero di 45 anni, M.D.M, nel pomeriggio di ieri a Salerno.

Il fatto

L’aggressione si è verificata in via Gherardo degli Angeli, nel quartiere di Pastena, dove il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari, si è incontrato con il suocero nelle pertinenze della propria abitazione, evadendo quindi dalla misura cautelare a cui era sottoposto, per chiarire la vicenda familiare e personale sul suo rapporto sentimentale con la figlia del 45enne. I toni si sono subito accesi e, durante il litigio, è scattato l’accoltellamento.

La perquisizione

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno prontamente bloccato il 20enne. E, nel corso della perquisizione presso la sua abitazione, hanno trovato e sequestrato l’arma usata per infliggere le lesioni, ma anche varie dosi di droga (cocaina, eroina ed occorrente per confezionamento in dosi) per circa 20 grammi complessivi ed una pistola ad aria compressa a basso potenziale. Il suocero è stato ricoverato in ospedale per una ferita lacero-contusa al fianco, ma non è in pericolo di vita.

L’arresto

Il giovane A.d’A. è stato arrestato in flagranza di reato per droga e lesioni personali aggravate, detenzione ai fini di spaccio di stupefacente; inoltre, è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari. Per lui si sono aperte del sbarre del carcere di Fuorni, in attesa del giudizio di convalida. “