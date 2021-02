Il giallo s’infittisce nella città capoluogo dove davanti ad un portone di Brignano è stato trovato privo di vita il giovane parcheggiatore Luca De Sio 35 anni. Luca è stato trovato trovato martedì sera senza vita davanti alle scale di una abitazione in via Nuova Brignano. Il giovane non presentava segni esterni di violenze, tanto che gli inquirenti, al momento, sembrano escludere un’aggressione degenerata in un assassinio. La morte sarebbe sopravvenuta per arresto cardiocircolatorio ma non si sa se dovuto a fatti naturali o all’assunzione di sostanze stupefacenti. Da chiarire, inoltre, come mai il 35enne si trovasse, intorno alle 17-18 di martedì scorso, nella vecchia abitazione in via Nuova Brignano. Sembra, infatti, che De Sio fosse solito frequentare quasi esclusivamente la zona orientale della città, dove faceva il parcheggiatore abusivo tra via San Leonardo e l’area accanto al Polo nautico a Pastena. Sono molti gli interogativi che avvolgono la morte del giovane parcheggiatore che solitamente non andava dove è stato poi trovato.Innazititto l’autopsia chiarrà le cause del decesso.poi si scava nelle ultime ore di vita del ragazzo.Tra le ipotesi si è detto anche che la sua morte potrebbe essere accostata anche all’inchiesa della mattina stessa che ha portato in carcere 45 persone ma questa ipotesi è stata subito scartata.

Restano, inoltre, da comprendere i motivi che hanno portato il giovane salernitano in una vecchia abitazione, in una strada non molto lontano dalla chiesa di Brignano, e quali legami avesse con la persona che lo aveva ospitato e da quando tempo si trovasse in sua compagnia. Da stabilire pure da quanto tempo i due si conoscessero e per quale motivo. Una serie di interrogativi che potrebbero essere chiariti in breve tempo, dopo che diverse persone saranno sentite a verbale tra chi lo conosceva. Gli investigatori, comunque, stanno mettendo insieme una serie importante di elementi per ricostruire esattamente le ultime ore di vita del 35enne, deceduto in un modo ancora così inspiegabile, non solo per le cause ma anche per il contesto in cui è avvenuta la tragedia che ha colpito l’intera zona orientale della città dove De Sio era molto noto. Da quando si è diffusa la notizia il web ha commentato con sconforto la notizia e unanimamente si è parlato di un bravo ragazzo rispettabile anche se con molti errori alle spalle.