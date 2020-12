IL DIRETTORE DEL RUGGI D’ARAGONA: “VACCINEREMO 360 PERSONE AL GIORNO CHE HANNO A CHE FARE CON IL NOSTRO OSPEDALE”

La campagna di vaccinazione è cominciata stamattina anche a Salerno con i primi a ricevere la puntura.La prima a ricevere il vaccino è stata un’infermiera del Ruggi,si chiama Maria Lombardi(foto),queste le sue parole: “Sicuramente una bellissima notizia – spiega – e per me un orgoglio così come credo una speranza per tutti coloro che intendono vaccinarsi così come anche per i miei collaboratori’. ‘È trovare – prosegue -una luce in un tunnel buio che sta durando da troppo tempo. Non ho mai avuto perplessità rispetto alla vaccinazione. Anzi, l’ho desiderata e la consiglio vivamente a tutti”.

Ha parlato anche il direttore dell’azienda ospedaliera universitaria di Salerno “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, Vincenzo D’Amato: “E stata istituita una sala di osservazione ampia che consenta di mantenere il distanziamento più una sala per le emergenze che deve esserci di prassi. Riceveremo cinquemila vaccini per il Ruggì che comporta anche la vaccinazione non solo dei dipendenti ma anche quelli delle ditte, gli studenti e coloro che hanno un rapporto con l’azienda ospedaliera.Vaccineremo anche gli operatori delle strutture dell’Asl Salerno che sono sul territorio e quindi avremo ulteriori duemila dosi di vaccino per un totale di settemila. Le richieste degli operatori arriveranno in una seconda fase, ciascuno sulla piattaforma sinfonia dovrà prenotare la vaccinazione e recarsi presso il centro vaccinale. Contiamo di vaccinare 360 operatori al giorno ma il sentore è quello che ci sia una grossa adesione ma credo sia un dato comune all’intera regione”.

Il presidente Vincenzo De Luca è stato al Cotugno,all’uscita ha detto:“Avevamo qualche preoccupazione, ma devo dire che il programma è stato rispettato in maniera cronometrica. Mi piacerebbe che arrivasse ancora una volta a tutta l’Italia un’altra immagine della Campania, che lavora alla tedesca e che rispetta gli orari e le scadenze”.Al di là della giornata odierna, che “è stata un’esagerazione” dal punto di vista mediatico, ma serviva per “dare all’Italia un segnale di speranza”, De Luca guarda già oltre. “Stiamo attenti – avverte – perché va bene un segnale di speranza, ma poi bisognerà fare un’operazione di vaccinazione di massa che dovrà durare mesi e dovremo dare innanzitutto sicurezza ai cittadini, a cominciare da chi vi parla, che farà ovviamente la vaccinazione senza esitazioni. Dovremo arrivare a milioni di cittadini vaccinati se vorremo avere un risultato importante”.