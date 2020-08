Un anno fa Salvini rompeva il governo con i grillini mentre si trovava al Papete,un anno dopo in tour per le regionali arriva ad Agropoli e va a trentova dove,forse,incontrerà persone,farà un piccolo comizio,farà dei selfie.In un anno è cambiato moltissimo,oltre che aver favorito un governo che dire disastroso è poco,l’unica mossa giusta è stata la chiusura totale in un momento difficilissimo.Di chiusure Salvini dovrebbe parlarne con Caldoro il suo candidato alla regione,la terza volta in 15 anni,perchè questo soggetto ha messo il catenaccio all’ospedale di Agropoli salvo poi rimanere un piccolo ambulatorio con l’arrivo di De Luca che formalmente lo ha aperto ma praticamente no.Vogliamo ricordare a Salvini che basterebbe la cardiologia emodinamica interventistica con dotazione di strutture per una corretta prima diagnosi che nessuno si è degnato di portare.E dire che il più grande oppositore alla chiusura è stato Giovanni Basile l’avvocato che aveva scelto di entrare nella Lega quando era al 4%,portarla a numeri molto lusinghieri anche con la sua candidatura al senato salvo poi essere commissariato dal partito senza motivo per un complotto di sei sette incapaci che non sanno manco dove si trova la politica.oggi il partito ad Agropoli non c’è più,commissariato ancora ma con pochi iscritti,senza credibilità e senza un minimo di opposizioneall’amministrazione Pd. A trentova trova una candidata che alle comunali si è candidata,poi ripescata in consiglio comunale, con la sinistra di Alfieri e Coppola tranne poi scappare perchè non le hanno dato quanto chiedeva in special modo la presidenza di una municipalizzata e cosa più facile si è riciclata nel partito di Salvini che in Campania si prende anche la monnezza che viene dalle sinistre. La lega ad Agropoli è scomparsa perchè paga la strana e incomprensibile guerra fatta a Basile in questi anni.Personaggi di bassa cultura e pochezza politica hanno deciso in nome di Salvini di distruggere un partito che viaggiava a mille e che prendeva consensi,non solo nelle urna dove continuerà a prenderne perchè la gente vota Salvini,ma nella società civile.Basile aveva dato una collocazione territoriale al partito e la sua crescita e le sue capacità hanno dato fastidio perchè era troppo bravo e capace e avebbe potuto dare nell’occhio e pestare i piedi di qualcuno.La lega è già in declino per questi atteggiamenti.Basile a trentova non ci sarà è impegnato in altre cose,questo deve far capire quali macerie ci sono nel salernitano.

A livello provinciale peggio che andar di notte,eliminata la nomenclatura proveniente da Alleanza nazionale che di fatto ha piegato sul nascere le velleità del partito,fanno fatica a crescere e ad organizzarsi,c’è un commissario anche li,non decolla la Lega per incapacità totale e manifesta.Già è difficile per un partito del nord,forse a sfondo razzista, entrare al sud poi si affida a incapaci e riciclati che fanno la guerra a chi fa politica per la prima volta in un partito,cosa ci si può aspettare.A livello regionale regge Cantalamessa politico intelligente e scaltro è già molto esperto nonostante la sua giovane età,ma è molto poco assistito con un contorno molto scadente.Solo macerie trova Salvini che è il segretario nazionale ma che in questo modo rischia di vanificare il suo successo a livello nazionale se nelle periferie non comincia a selezionare uomini e donne capaci,preparati e onesti e non fannulloni e ignorantoni riciclati,rischia di non poter crescere e di non avere sui territori gente capace di fare politica.Salvini dal papete a trentova per prendere atto oggi del fallimento salernitano della lega.Qui ci sono solo macerie.La lega ha dimostrato di non avere le capacità di aggiustare il tutto.Salvini lavori su questO.Sergio Vessicchio