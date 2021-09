Più intelligente che bella, lei che potrebbe concorrere a competizioni per la bellezza a livelli nazionali. Agropolese, figlia di di noti commercianti Roberto e Genoveffa, 30 anni, laureata in giurisprudenza e attualmente assistente in uno studio legale del capoluogo è candidata al consiglio comunale di Salerno nella lista di Forza Italia in appoggio a Michele Sarno l’uomo che potrebbe stravolgere il deluchismo in casa propria. Mariaelisa Alessandro entra in politica dalla porta principale, in una città che forma come Salerno e al fianco di un candidato come Miche Sarno che sta sfidando i deluchiani faccia a faccia con la sfrontatezza di una persona qualificata ma umile, preparata e onesta in un alveo politico come il centrodestra che a Salerno, nonostante illustri rappresentanti, mai è riuscito a contrapporsi allo strapotere di Vincenzo De Luca e dei suoi seguaci. Abbiamo incontrato la candidata Mariaelisa Alessandro.

E’ la prima volta che si candida e quali sono i motivi che l’hanno spinta a questa decisione?

“Sì, è la prima volta che mi candido e l’esigenza è sorta vivendo e lavorando a Salerno. Quotidianamente mi ritrovo ad affrontare problematiche che negli anni le amministrazioni a guida PD non hanno saputo e voluto risolvere. Pertanto i motivi che mi hanno spinto nell’impegnarmi in prima persona sono certamente quelli di cercare di cambiare qualcosa nell’immediato e di conseguenza farlo mettendoci la faccia.”

Salerno è una città deluchiana o deluchina come dicono i salernitani, spesso le sinistre hanno vinto con maggioranze bulgare, questo non la spaventa?

“La storia è piena di maggioranze bulgare che si sono disgregate improvvisamente. Questo accade quando l’elettorato comprende che la realtà differisce dalla propaganda. Per questo l’Avv. Michele Sarno e i candidati a suo supporto, siamo vicini ai reali e concreti problemi che i cittadini salernitani si trovano ad affrontare quotidianamente da soli senza nessun tipo di aiuto. Non mi spaventano le maggioranze bulgare perché il nostro obiettivo è svelare la reale condizione dei cittadini salernitani e pertanto semmai, a spaventarsi di questa voglia di cambiamento e quindi di guardare in faccia alla realtà dovrebbero essere i deluchini.”

Il centrodestra mai ha governato Salerno, Sarno è un ottimo candidato quali sono le prerogative della vostra campagna elettorale?

“L’Avv. Michele Sarno è un ottimo candidato ed il suo curriculum personale, politico e professionale parla da solo. Nella nostra campagna elettorale le prerogative sono quelle di valorizzare Salerno nella sua completezza, eliminando le disuguaglianze tra centro cittadino e le periferie. Un’altra prerogativa è quella di rendere la città libera dalle logiche clientelari, non a caso il candidato Sarno, parla sempre di VOTO LIBERO.”

Quali sono i punti salienti del suo programma per la città di Salerno?

“LA SICUREZZA. Salerno non è una città sicura. La maggior parte dei cittadini salernitani sono quotidianamente esposti ad una illegalità diffusa: microcriminalità, baby-gang, spaccio ad ogni ora ed ad ogni angolo della strada, prostituzione dilagante e accattonaggio diffuso. Ultimamente si sta incrementando il fenomeno dei senza tetto che occupano gli androni dei palazzi privati perché non hanno aiuto da parte delle politiche sociali. dopo il tramonto è quasi impossibile girare in tranquillità e da soli in città soprattutto per una ragazza.”

Le donne in politica spesso hanno una marcia in più, secondo lei hanno lo spazio giusto?

“Sì, hanno lo giusto spazio perché ad una donna di valore non è preclusa nessuna aspettativa. Mi auguro per il futuro che di donne in politica se ne parli per il loro valore e non per l’adempimento delle quote rosa. Questo è il senso della mia candidatura con l’avv. Michele Sarno.”

Salerno è la città di una donna importante a livello nazionale il ministro Mara Carfagna oggi titolare del dicastero del sud fra l’altro del suo partito, quanto sarà determinante il suo esempio e il suo impegno?

“L’impegno di Mara Carfagna per il Sud è sotto gli occhi di tutti. Sicuramente l’impegno e l’amore per il nostro territorio è da prendere come esempio non solo per me, ma per tutti quelli che si affacciano alla politica sconfiggendo i pregiudizi. Oggi di Mara Carfagna si parla del suo ruolo professionale e dei risultati politici e non solo per essere una bellissima donna.”

Dopo le elezioni quali sono i suoi obiettivi politici?

“Certamente qualsiasi possa essere il risultato a Salerno, continuerà il mio impegno per questa città. Successivamente mi interesserò anche della realtà di Agropoli che porto nel cuore, in quanto città dove sono nata e vive la mia famiglia. Sosterrò e osserverò le dinamiche politiche del centrodestra che racchiude i miei ideali politici che vedo racchiusi nell’Avv. Giovanni Basile.”

Lei agropolese doc ha trovato difficoltà di inserimento nella politica salernitana?

“Temevo di avere difficoltà, ma, soprattutto grazie al Prof. Romano Ciccone ed il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri , che hanno creduto in me, la politica salernitana mi ha apprezzato e conosciuto .” Sergio Vessicchio