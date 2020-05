(Giovanni Coscia) – Il dado è tratto: il prof Giulio Tarro, virologo di fama internazionale, ha ufficialmente querelato Roberto Burioni. E non finisce qui. Il Prof Tarro, ha altresì querelato due giornalisti per “OPERA DI DENIGRAZIONE CONTINUA” E così tanto tuonò che piovve”. Tarro ha conferito mandato al suo legale di fiducia, che risponde al nome di Carlo Taormina, al fine di presentare querela nei confronti delle su citate persone. Un capitolo ed un percorso, che si preannuncia molto estenuante per il virologo Burioni, capo della task force governativa, per guidare la crisi sanitaria legata al coronavirus. La querela è stata presentata per “l’opera di denigrazione continuamente perpetrata a danno del suo prestigio scientifico professionale e personale”. Nei dettagli della querela si legge infatti, in nota legale, che il “ prof Burioni è entrato volgarmente in polemica con il Prof Tarro per recondite ragioni che l’autorità giudiziaria dovrà approfondire”. Nei confronti dei cronisti invece, vi è la seguente imputazione: “un giornalista ha divulgato notizie false intorno al curriculum universitario del prof Tarro, accusandolo addirittura di manovre truffaldine tendenti a far emergere una immagine di studioso e di scienziato attraverso la contraffazione di titoli e di risultati della ricerca scientifica, e persino di essere stato al centro di mercimonio di riconoscimenti scientifici internazionali”. Per quanto riguarda il secondo giornalista, l’Avv Taormina ha così specificato: “ si è addirittura prodotto in un’accusa di falsificazione per avere il prof Tarro anticipato la data di pubblicazione di due suoi lavori scientifici”. Questi i moventi che hanno indotto il prof Tarro, ovvero lo scienziato che isolò il vibrione del colera, nel lontano 1973 e che salvò la vita a milioni di persone, a ufficializzare la sua posizione contro sciacalli della informazione e forse, invidiosi colleghi che hanno anticipato come risolvere la problematica del covid19. Va ricordato inoltre, che il prof Giulio Tarro, è stato il più valido collaboratore di Sabin, lo scienziato che scoprì il vaccino della poliomielite ed è PRIMARIO EMERITO del reparto di virologia del Cotugno di Napoli. Ma Tarro, è soprattutto legato ad alti momenti fondamentali della virologia mondiale. A tale proposito, vale si la pena ricordare che nel momento iniziale di questa epidemia e prima che divenisse pandemia, il Prof Burioni, affermo in un programma RAI, che: “ il rischio per l’Italia è pari a zero”. Di contro, il prof Tarro, intervistato in un programma televisivo nazionale, affermò che per questa epidemia e questo virus ”vi è già la terapia e consiste nella trasfusione del plasma dei guariti dal coronavirus che hanno già gli anticorpi e quindi, trasfusi nel corpo di chi ha ancora la patologia virale e si guarisce dall’oggi al domani”. Evidentemente queste perle di saggezza scientifica, lanciate da Tarro, diedero fastidio e crearono molta invidia, all’uomo del governo e del premier Conte, che si trovò spiazzato innanzi all’evidenza reale dei fatti. Ad onor del vero, va quindi precisato che a tutt’oggi, la terapia del Plasma, attuata dal Prof Giuseppe De Donno, presso l’ospedale di Mantova, ha dato risultati eccellenti, consentendo la guarigione a centinaia di persone affette da coronavirus. Nel frattempo Burioni, ancora insiste sulla teoria della indispensabilità assoluta del vaccino. Ma i tempi di realizzazione, aveva asserito Tarro, sono lunghi e per crearne uno occorrono almeno 18 mesi. La storia è conosciuta e risaputa. Ma Burioni, nonostante i risultati ottenuti con la terapia di Tarro, il plasma, neanche ha pensato di chiedere scusa allo stesso scienziato ma nemmeno agli italiani tutti. E per finire il concetto, Burioni si è dovuto piegare inevitabilmente quando ha ammesso che “la terapia al plasma funziona e speriamo che l’ospedale di HOUSTON, continui in questo crescendo di risultati”. Questo sta ancora a significare il non ammettere che Tarro aveva ragione. Non voleva Burioni fare la figuraccia meschina, nella quale oramai vi si era affogato irreparabilmente e che ha posto la sua figura professionale come il decadimento del progetto CURA ITALIA e di quanto il governo stesso ha posto in essere per la salvaguardia della salute degli italiani. Forse il primo DPCM di Conte, doveva contenere nel suo primo capitolo, proprio l’espulsione del virologo Burioni, considerati i fatti. E il prof Giulio Tarro, di certo non gode di questa condizione e situazione penosa: soffre per il ritardo eccessivo nei confronti di tanti italiani che hanno perso la vita. Non è colpa di nessuno, sia chiaro, ma si poteva e si doveva adottare, almeno per prova, la terapia che Tarro aveva suggerito. Sin dal primo momento della presenza del virus. Avremmo senza dubbio, risparmiato tanti pianti. E comunque vada, grazie prof Tarro.

