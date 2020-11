(Giovanni Coscia) – E’ oramai opinione diffusa, ma suffragati da fatti reali e concreti: E’ vietato, quasi a tutti, il pronto soccorso alle persone non affette da covid. Sembra assurdo ma è proprio così. In effetti, c’è da chiedersi se chi è affetto da qualunque malattia, che non sia il covid, non viene accettato nei pronto soccorso degli ospedali. E’ già successo in Abruzzo, in questi ultimi giorni, ma a quanto pare, anche in altre strutture ospedaliere, sta accadendo questo. I pazienti NON COVID, non vengono accettati e chissà per quale assurdo motivo.

E’ una situazione di vita davvero irreale e molto difficile. Cosa sta accadendo concretamente e verso quale direzione stiamo andando o magari siamo obbligatoriamente dirottati? E’ il mondo che vogliono imporci nei prossimi tempi e negli anni a venire? Una condizione del genere non è certamente normale. Non è una provocazione, da parte di chi scrive e si chiede da tempo, ma è rivolto a tutti, se piace questo regime terapeutico che ci viene imposto! Chi non ha il Covid viene respinto. Dire che è assurdo è poca cosa e sovviene immediatamente le ragioni che hanno spinto questo governo a porsi in ritardo sulla risoluzione del problema virus. Eppure è stato dimostrato che il Virologo Giulio Tarro,, al quale si sono “accodati” altrettanti scienziati di fama internazionale, a sostenere la sua tesi e che riguardava appunto, la trasfusione del plasma. Se fosse stato fatto tutto ciò, ovvero sostenere Tarro, forse non ci saremmo trovati in questa assurda situazione Italiana e mondiale.

Avremmo senza dubbio, ridotto il contagio e fornita maggiore serenità imprenditoriale a tutti. Invece ci troviamo a fare i conti con i monopattini elettrici e le tanto decantate disoccupazioni nemmeno l’ombra. Centinaia di milioni di euro se non miliardi, spesi inutilmente. A favore di cosa? Beh, forse dei banchi con le rotelle ma non bisogna dimenticare che nle scuole sono chiuse e la didattica è a distanza. E dove son0o andati a finire quella enorme quantità di danaro, sponsorizzata per questa strategia? Inutilità economiche alle quali il governo dovrà dare una risposta. Al momento, l’importante è sapere che la Teoria dello scienziato Giulio Tarro, è senza dubbio alcuno, quella che avremmo dovuto adottare, Ma il “sistema ha detto no”. Come mai? E’ questa la domanda che noi tutti dovremmo porre ad ognuno di noi. Certo, il virus c’è e crea anche danni, ma forse quelli maggiori li ha creati il sistema politico che governa attualmente e che si sta dimostrando inefficace in ogni suo DPCM. Chi protegge quindi i lavoratori? Già, i 5 stelle scendono in campo per difendere le diverse categorie, ,ma dimenticano forse, e lo fanno strategicamente, che gli unici a non dover e poter intervenire, sono proprio i pentastellati, Hanno garantito il reddito di cittadinanza ed hanno così, rovinato la nostra povera Italia. Dove ci porterà questa strategia del reddito di cittadinanza? Senza dubbio alla fine dell’economia generale, e così il sistema sovietico e massonico ha avuto ragione. Hanno preso per i fondelli quasi tutti gli italiani. E ora?