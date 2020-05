(Giovanni Coscia) – E’ oramai accertato, con dati scientifici alla mano, che molti malati di Coronavirus sono guariti; si, guariti col plasma, ovvero, con quella terapia che il Virologo Prof Giulio Tarro, aveva annunciato sin dall’inizio dell’epidemia e prima che la stessa divenisse Pandemia. Lo aveva annunciato in tutte le TV nazionali, nel mentre i Maestri della Task force governativa, della quale l’unico portavoce è il premier Conte, si insisteva nel proseguire insistentemente con terapie che non conducevano ai risultati sperati; anzi i deceduti si contavano a migliaia tutti i giorni. Ma quella terapia del plasma, usata da diversi giorni negli ospedali di Mantova e Pavia, ha dimostrato che la guarigione è oramai cosa fatta. Molti malati si sono ridestati dalle sale di terapia intensiva nel volgere di 2/3 giorni, suscitando l’interesse della popolazione italiana e mondiale, ma non del governo, guarda caso. Il Plasma è in pratica, il più potente medicinale, naturale fino ad oggi testato, per la cura e la terapia del coronavirus. Malati guariti in tempi rapidi uscendo dalla crisi in tempi ristrettissimi. Eppure nessuno ne parla. Le tv come d’incanto, si sono “zittite” al cospetto di questo grande successo scientifico. Risultato che Tarro aveva anzitempo predetto. L’unica e letale contro indicazione a questa cura è l’informazione-disinformazione che ha posto stranamente dei paletti inamovibili su questo successo e queste guarigioni. Il problema consiste nel fatto che le grandi società farmaceutiche, non incasserebbero un solo euro da questa terapia naturale.

La cura del plasma, rende il vaccino quasi superfluo se non inutile. A tutto dire, ad onor del vero, stravolge i piani delle grandi multinazionali del farmaco, che quindi, non introiteranno danaro a causa della naturalità del plasma che è in ogni essere umano. Ecco l’unica controindicazione alla terapia di Tarro; cura del tutto naturale e con spese molto ma molto ridotte, anziché lo sborso di miliardi di euro come sino ad oggi sta accadendo. Le società farmaceutiche, scatenerebbero credo, l’inferno, e mai permetteranno che qualcuno possa usare una cura che non è prodotta “dal sistema” colluso con gli interessi speculativi. Non c’è brevetto per il plasma e quindi non si può monopolizzare. E la dimostrazione di quanto esposto, sta nella conferma del premier, nel concedere al plurimiliardario Bill Gates, attraverso una conferenza, milioni di euro per un fondo istituito e finalizzato alla ricerca del vaccino anti covid19. Ricerca sul vaccino al quale si sono sottratti USA e Cina, che dovrebbero essere in assoluto gli stati con maggiori interessi a trovare quanto prima, la soluzione. Infatti, i presidenti di Cina e Usa, non hanno preso parte all’incontro con Bill Gates ed alla organizzazione mondiale della sanità (OMS), considerato il ritiro dei fondi alla stessa OMS. Non a caso la BILL & MELHINDA GATES FOUNDATION, rigorosamente privata, con forti interessi nel settore dei vaccini, è diventato il primo finanziatore di questa organizzazione mondiale sanitaria. E’ lo stesso “filantropo” Bill Gates, il primo a prendere decisioni in merito alla ricerca del vaccino, generando il più epocale e dannoso conflitto di interessi.

L’altro aspetto da verificare è l’installazione del 5G, del quale non abbiamo certezze ne sperimentazioni su eventuali problemi che potrebbero nascere su queste “onde magnetiche”, il cui promulgatore, è sempre, guarda caso, Bill Gates. Ma dei vaccini, non ne conosciamo l’efficacia, ne tantomeno sappiamo il danno che potrebbero produrre successivamente al trattamento. Tanto ciò vero, è che le sperimentazioni dovrebbero partire proprio su cavie umane. Ritornando obbligatoriamente sulla cura proposta sin dall’inizio dal virologo Giulio Tarro, col plasma dei guariti, che ha già dato risultati eccellenti e che salva le vite degli affetti dal virus, è ufficialmente oggetto di un boicottaggio, atto a fermarne la sua continuità operativa ed esecutiva. Perché fermare la cura di Tarro? Beh, darsi una risposta, non è chiedere di attraversare l’oceano a nuoto, ne tanto meno di camminare sull’acqua a piedi nudi. La risposta è facile, vero Conte? E preghiamo le TV nazionali, RAI, Mediaset e La7 di riportare la realtà di Tarro, altrimenti saremo tutti rovinati. Senza rovinare le aziende ed i bilanci dello stato, costretto ad elargire, con suo compiacimento, miliardi di euro, che andranno nelle tasche dei soliti noti filantropi, globalisti e turbo capitalisti. Capito? E tanti attendono i 600 euro. Maledizione. A parte i notai che ne hanno già beneficiato!