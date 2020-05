(Giovanni Coscia) Era tardi, ben oltre la mezzanotte, quando lo scienziato Giulio Tarro, ha parlato agli Italiani, dalla trasmissione di Bruno Vespa, Porta a Porta. Molti già avevano guadagnato le lenzuola, al che non hanno potuto assistere al vero MIRACOLO, OVVERO, allo scienziato che per prima e sin dall’inizio, sostenne che non occorreva il vaccino ma la trasfusione del plasma. Virologo per eccellenza, per l’ennesima volta, ci ha tolto la paura di dosso. Quella paura iniettata dal sistema della Task Force governativa, che ha impastato gli italiani di paura, forse a dimostrazione di una strategia del terrore attuata nei confronti di noi tutti italiani e chissà per quale lurido e sporco motivo. Eppure Tarro lo aveva sintetizzato sin dalla sua primissima uscita, ,ma venne contrastato dal futuro miss Italia, il quale sostenne la necessità del vaccino. Poi anche egli, si è accorto della realtà del plasma. E i fatti, hanno dimostrato che Tarro aveva ragione al 100 per cento. De Donno tra i primi, a curare i contagiati dal coronavirus, col plasma, ebbe immediatamente e nel volgere di pochi giorni, oltre 100 pazienti che lasciarono i letti dell’ospedale Poma di Mantova. E la dimostrazione che il Plasma era la giusta terapia e si usciva immediatamente dalla paura “infusa”. E nella tarda ora di martedì 27 maggio, da Bruno Vespa l’Italia ha ascoltato l’autorevole voce fuori dal coro dello scienziato napoletano, Giulio Tarro, al quale non può sfuggire il NOBEL, esprimendosi con poche parole, tinte di saggezza infinita, e non boriose come siamo abituati ad ascoltare ultimamente, ed ha sottolineato i seguenti punti:



– che a suo parere, e aggiungerei per sua esperienza immensa, non è necessario un vaccino bensì cure antivirali o simili già sperimentate in altri paesi da usare più che altro nelle prime fasi della malattia, senza che si arrivi in terapia intensiva, cosa detta e ridetta anche dal Dottor Le Foche, immunologo dell’Umberto I di Roma (da qui l’esigenza di intervenire subito sull’identificazione della malattia stessa e non quando la situazione è precipitata, come da esperienza italiana)

– che probabilmente nel giro di una settantina il virus potrebbe effettivamente scomparire spontaneamente (parere già paventato anche da Israele)

– che non la si può considerare una pandemia e che non c’è paragone per esempio con la Spagnola, la quale attaccava per intero l’organismo e mieteva vittime più tra i giovani debilitati e denutriti del dopoguerra

– che gli anziani vanno protetti perché soggetti più fragili e portatori di altre patologie in genere, ma che il virus andrebbe fatto circolare liberamente invece nel resto della popolazione.



Questi i punti trattati da Tarro , che senza dubbio colpito chi lo ha seguito in tv su RAI1. E per finire lo stesso Tarro, e questo discorso ci sta molto a cuore, ha evidenziato quanto dannosa possa essere stata la decisione di tenere chiuse in casa le persone, nonché bambini e giovani, lontane dal beneficio immenso apportato dall’aria aperta, il sole, la luce e il movimento! Il professor Giulio Tarro è unanimemente riconosciuto tra i più importanti virologi al mondo.

Allievo di Albert Sabin, scopritore del vaccino contro la poliomielite, Tarro è stato per due volte candidato al Nobel per la medicina, l’ultima nel 2015. Fu lui a isolare il vibrione del colera quando scoppiò l’epidemia a Napoli, e sempre lui fu a sconfiggere quarant’anni or sono il cosiddetto “male oscuro di Napoli”, il virus respiratorio sinciziale che provocava un’elevata mortalità nei bambini di età compresa tra zero e due anni affetti da bronchiolite. Nel 2018 è stato premiato in America come “miglior virologo dell’anno”. Ma anche se la trasmissione è andata in onda, registrata all’una di notte, il “gregge dormiente” che per mesi ha ascoltato virologi allarmisti e fautori di terrore psicologico. E comunque, a ragion veduta da parte di tutti, Tarro è ritornato con forza sulla tv nazionale. Chissà, la sua assenza era celata da strategia guidata, tanto da non far vergognare i tanti “studiosi e scienziati” che insistono e persistono ancora sulla esigenza reale di un vaccino, che come ha dimostrato Tarro, considerati i tempi di preparazione, lascia il tempo che trova. Il plasma ha avuto ragione. E forse, se avessero conferito allo stesso Tarro, la guida di questa “pandemia creata ad hoc”, noi tutti non ci saremmo trovati al cospetto di un deficit nazionale dal quale sarà difficile uscirne. Avremmo risparmiato miliardi di euro e soprattutto di perdite di tempo, che attraverso le testate giornalistiche televisive, siamo stati costretti a subire, senza poter reagire o magari opporre una contropartita. Non ci ha condizionato il virus ma i DPCM. E ora, è da ritenere che il Prof Tarro, debba obbligatoriamente assurgere alla mansione che gli spetta: guidarci fuori da questa crisi pandemica. Caro Tarro, stavolta il Nobel è tuo. Non può sfuggirti. No, anche se l’umanità e noi italiani, tutti, te lo abbiamo già conferito. Burioni compreso.