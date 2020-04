Quanti sapientoni e quanti esperti, che sino ad oggi non hanno trovato soluzione alcuna per combattere il COVID19? A quale sistema, fa paura il virologo Giulio Tarro? La sua non è una voce fuori dal coro. E’ una chiara forma espressiva medica di uno scienziato, di una concezione differenziata dal sistema che all’unisono porta avanti una teoria, ma che sino ad ora, nulla ha risolto e promettono quell’orizzonte, che lo vedi, ma mai si raggiunge. E così gli SCIENZIATI, che attorniano i governi e che consigliano sul da farsi. Eppure tra le tante voci, quella del prof Tarro, sembra avere una sorta di epidemia, come se necessitasse tenere a distanza le sue dichiarazioni. Le ultime del virologo più famoso del mondo, ovvero, l’uomo-scienziato che isolò il virus del Colera, e non solo, forse, danno fastidio non a pochi ma a moltissimi. Addirittura a troppi, considerato che la soluzione proposta da Tarro, potrebbe risultare risolutiva ed in tempi ristrettissimi e questo potrebbe rappresentare la batosta o la morte lavorativa per molti medici o virologi, che sino ad ora insistono su come portare avanti la condizione del Coronavirus. Tarro, ha infatti dichiarato che “il vaccino è un sistema di prevenzione, però bisogna attendere almeno 18 mesi affinché l’OMS, organizzazione mondiale della sanità, possa prepararlo e diffonderlo definitivamente. Dunque,- ha dichiarato Tarro – bisogna intervenire con gli anti virali e con altri sistemi terapeutici. Per la SARS, non vi fu nessun vaccino. Quindi, – chiude il prof Tarro – bisogna intervenire con i normali anticorpi, che diventano un fatto importante considerata l’esperienza del passato su alcune epidemie. Serve infatti, per l’anti virale, una piccola parte del plasma dei soggetti guariti, circa 200 ml ed iniettarli nelle persone ancora affette dal virus. Si risolve dall’oggi al domani. Ecco cosa fa paura. Le parole di Tarro, rimbombano come un tuono a ciel sereno. Perché non danno seguito a quanto afferma il famoso virologo? Cosa accadrebbe se, nelle prove da lui esposte, realmente si guarisse? Che ne sarebbe di Burioni, che ha fornito gli attuali criteri al governo, per condurre questa pandemia? E pensare che lo stesso, aveva affermato nel mese di febbraio, che non v’era alcun pericolo e che il coronavirus, non rappresentava alcun rischio. Cosa accadrebbe quindi anche alla OMS? Cosa ai poteri forti? Chi gestisce la macchina del potere? E le case farmaceutiche? Quanti miliardi spesi in questi mesi? Per non parlare delle destabilizzazioni diplomatiche e politiche. E per non aggiungere i danni economici a milioni di aziende, p. IVA, artigiani, liberi professionisti ed altro. Ecco perché Tarro è la voce fuori dal coro. Metterebbe a nudo il RE. E per tutti sarebbe una sconfitta oltre che una vergogna. La verità forse fa male. Ma almeno provi il governo e l’ISS, (istituto superiore della sanità) a smentire Tarro. Leviamoci questo dubbio noi tutti. Sino ad oggi, pare, tutto sia andato a puttane. Il governo “sociale”, ha adottato un famoso detto: “ME NE FREGO”. Chissà perché in certi casi va bene ed in altri si è fascisti logori. Francamente non lo comprendo. Ma il governo sarà responsabile anche sulla scelta di non provare la teoria di una grande Virologo. Tarro darà dimostrazione a tutti, dell’inefficacia politica e gestionale. E troppi sapientoni, dovranno rimanere a casa e ripagare noi italiani, dei danni subiti. Magari la risposta o la risoluzione è meno difficile di quanti ti aspetti. Ma almeno proviamo la teoria di Tarro. Sarebbe un aiuto agli Italiani ed al mondo intero. Ci toglieremo dai coglioni, gli inefficienti politici e quanti sino ad oggi, stanno sperperando miliardi di euro, per chissà quale ragione inutile. Ma in Italia funziona così, sempre? Tutti alla ricerca della solidarietà? Cosa ha donato la solidarietà? Inoltre è inutile cantare dai balconi, non serve a un tubo e la canzone, non ha dato nemmeno speranza alla speranza. Giovanni Coscia

Continue Reading